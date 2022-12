La previsión del tiempo para invierno en España va a ser histórica y no pinta nada bien

La previsión del tiempo para este invierno en España puede dejar registros históricos, se puede llegar a unas temperaturas nunca vistas. Después de un verano de esos que no se olvidan con unos valores que han acabado batiendo todos los récords, ha llegado un otoño igual de cálido. El invierno ha empezado con temperaturas por las nubes y eso se notará en estos días festivos. La previsión del tiempo puede cambiar en unos días en los que se entrará directamente en un nuevo año y en una etapa climática radicalmente distinta.

La histórica previsión del tiempo para España este invierno

La AEMET ha lanzado una advertencia ante la llegada del nuevo año, la entrada al 2023 puede llegar de la mano del invierno. La Navidad ha sido una de las más cálidas de todos lo tiempos, con registros anormalmente altos, algo que preocupa a todo el país. El ciclo natural parece haberse roto ante un clima anormal para la época del año.

Al igual que el otoño y el verano, quizás las temperaturas no cambien demasiado, con lo cual, las altas temperaturas volverán a ser las protagonistas de una estación en la que el frío debe hacerse notar. Tocará esperar unos días más para notar la bajada de las temperaturas que dará inicio a la estación invernal propiamente.

El otoño se ha cerrado con temperaturas que han superado los 16º de más. Un registro tan alto no se recordaba desde 1983, casi 40 años antes. Se da el caso de que el anticiclón de estos días está haciendo que lleguen registros de récord. Quizás en unos días estas cifras se normalicen, pero de momento quizás se llegue a un calor histórico para el invierno.

Mientras en la otra parte del mundo se vive un invierno con registros por los suelos, en Europa, no solo en España el camino es a la inversa. No pinta nada bien este calor para la naturaleza o las cosechas que están empezando a notar los efectos de un clima que no es el habitual.

La única excepción en España es el norte que está afectado por una borrasca, un temporal de lluvia y viento está dejando registros torrenciales. También empezarán el año con lluvia en Las Canarias, las islas también sentirán un invierno atípico, pero en este caso por las tormentas.