De presentador a hostelero: así ha sido el cambio más drástico del rostro más conocido de TVE

La televisión es un arma de doble filo. Mucha gente piensa que trabajar en la pequeña pantalla es un seguro de vida, pero no es así. Hay una lista enorme de famosos que aseguran que colaborar en los medios les ha terminado perjudicando. También hay otros rostros conocidos que deciden renunciar a la fama de forma voluntaria. Hay algunos presentadores míticos, como por ejemplo Patricia Gaztañaga, que se niega a volver. Ha empezado una nueva vida y no quiere saber nada de la popularidad. Pero, ¿es el caso del protagonista de esta noticia?

La identidad del presentador

El protagonista de esta noticia es Jaime Bores. Actualmente tiene 54 años y lo primero que debemos saber es que fue el quien tomó la decisión. Era uno de los presentadores más conocidos de los años 90. Sobre todo en TVE. Las productoras se peleaban por trabajar con él y el público le adoraba. Pero a principios de los 2000 se dio cuenta de que aquello no era lo suyo y se retiró hasta en dos ocasiones. Primero en 2005 y luego en 2012. Siente que ha cerrado una etapa y ya no quiere volver a los medios de comunicación, de hecho tiene un trabajo completamente diferente. ¿Qué le pasó?

Jaime no tenía buena fama entre sus compañeros de profesión. No se llevaba bien con el equipo que trabaja detrás de las cámaras y él mismo reconoció en una entrevista en ‘La Noria’ que su comportamiento no era correcto. Admitió que había tenido malas formas en algunas ocasiones e incluso llegó a calificar su trabajo como “telebasura”. Habló alto y claro de su situación, fue una de sus últimas intervenciones antes de retirarse. “Yo era el rey de la telebasura. No he llegado a ganar mucho dinero, aunque supe administrarlo”, dijo en el programa presentado por Jordi González.

El nuevo trabajo de Jaime Bores

Jaime no tiene compromisos porque ni está casado ni tiene hijos. Es decir, tiene la capacidad de tomar decisiones con mayor libertad. En 2012 pensó que había llegado su momento y se fue de la televisión. Usó el dinero que había ganado para montar un restaurante y desde entonces se dedica a la hostelería. No tiene ninguna intención de regresar a la pequeña pantalla. Ha terminado cansado. No quiere soportar el ritmo y la presión que tenía antes. Hace relativamente poco dio una entrevista para explicar que se había marchado de los medios porque la fama dejó de interesarle.

“Me fui porque quería volver a ser anónimo. Ni tengo relevancia ni la busco. Es una vida tan lejana que parece la de otra persona”, explicó. Todos recuerdan el fallo que tuvo en el 2000, mientras presentaba una gala de Miss España. La ganadora era la famosa modelo Helen Lindes, pero él se confundió y mencionó a otra. Luego tuvo que rectificar y pedir disculpas.

Jaime Bores se fue a Argentina

En 2005 Jaime hizo un intento por desaparecer. Montó un negocio en Argentina y se fue, pero no funcionó y tuvo que regresar. Montó una empresa de alquiler de apartamentos. En un primer momento parecía haber encontrado el secreto, pero se equivocaba. El negocio no era rentable. Tuvo que volver a España y presentó otros programas de éxito.