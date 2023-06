Preocupación por el estado de salud de Jorge Javier Vázquez: ¿Qué le pasa?

Hace más de una semana que no sabemos nada de Jorge Javier Vázquez, ¿son ciertos los rumores que circulan en las redes sociales? No son pocos los que piensan que tiene tantos problemas con Borja Prado, el nuevo presidente de Mediaset, que ha salido por la puerta de atrás del grupo. Dicen que ha tenido una discusión con el empresario y que ya no trabajará más en Telecinco. Esta teoría se cae por su propio peso porque su compañero Ion Aramendi ha confirmado que Jorge Javier está a punto de regresar.

¿Por qué lleva tanto tiempo desaparecido? La versión oficial es que está de baja médica porque ha tenido un problema de salud que todavía no ha visto la luz. La cuenta oficial de Mediaset publicó que el presentador estaba enfermo, para despejar así los rumores que estaban circulando. Este movimiento desmentiría que Jorge Javier Vázquez haya tenido problemas con Borja Prado, pero todavía hay muchas dudas en el aire.

El extraño movimiento de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha desaparecido de la pequeña pantalla porque está recuperándose, pero ha tenido un movimiento muy extraño. No va a trabajar a Telecinco, pero sí ha estado en el teatro con su amiga Rocío Carrasco. Hay quien considera que este gesto esconde algo detrás. Si está tan malo, ¿por qué no guarda reposo absoluto? Las imágenes que han salido publicadas demuestran que no hay nada raro en el físico de Jorge Javier, así que tampoco se ha sometido a ninguna operación. El periodista Diego Arrabal ha querido arrojar luz sobre este asunto, pero tampoco puede hablar claro.

“Le siguieron hasta el hospital y se supo que le estaban haciendo pruebas”, explicó en su canal de YouTube. “Si no lo dice él yo no puedo hablar de lo que le pasa, pero vamos, un problema de salud es”. Es un asunto delicado que solo pertenece a la intimidad del presentador, por eso nadie puede aventurarse y poner nombre a su anomalía médica. Como vemos, hay todo tipo de rumores encima de la mesa y solamente él tiene la respuesta. Es muy probable que lo primero que haga cuando regrese a Telecinco sea dar explicaciones para aclarar todo.

¿Cómo le ha afectado el despido?

Jorge Javier Vázquez se enteró mientras se estaba dando un masaje que había sido despedido de ‘Sálvame’, él y todos sus compañeros. Los nuevos responsables de Mediaset han decidido cancelar el programa y La Fábrica de la Tele, productora que se encarga del espacio, va a despedir a 150 empleados. Fuentes cercanas aseguran que todo esto ha afectado anímicamente a Vázquez y que habría subido una subida de tensión, de ahí su baja médica.

Jorge Javier no tiene miedo

El presentador lo tiene claro. «La tele no es mía», comentó en una de sus entrevistas. «Cuando me tenga que ir me iré». Sabe que es un peón más. Durante la última década ha sido la estrella de Telecinco y ha tenido tiempo de hacer buenas inversiones. En varias ocasiones ha reconocido que ya no necesita seguir trabajando. Está tan despreocupado con este asunto que ha bromeado sobre el tema una infinidad de veces.