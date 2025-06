El portavoz de la AEMET confirma que no habrá tregua y avisa: «Hasta al menos…»

La AEMET confirma que no habrá tregua y avisa de lo que puede pasar en estos próximos días. Nos enfrentamos a una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que serán los que marcarán una diferencia importante. Son tiempos de aprovechar al máximo una previsión del tiempo que puede evitarnos más de un susto.

En invierno estamos muy pendientes de un frío que llega de golpe y que realmente puede suponer un problema al salir de casa. Pero cuidado, lo peor podría estar a punto de ser una realidad, con una serie de novedades que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Son días de aprovechar al máximo una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de esta situación que puede acabar siendo un auténtico drama en estos días de verano que vamos a empezar con la primera gran ola de calor para la que no habrá tregua.

Confirma el portavoz de la AEMET lo que llega

Este viernes empezaremos a ver llegar un marcado aumento de las temperaturas. Algo que no se ve a simple vista, pero ya desde primera hora de la mañana o incluso en esta noche en la que en muchos puntos del país ya ha empezado a costar dormir sin la ayuda del aire acondicionado, veremos llegar lo peor de esta temporada.

Los expertos de la AEMET no dudan en afrontar un esperado cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas jornadas en las que el tiempo será uno de los grandes protagonistas. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que puede pasar en estos últimos días que tenemos por delante.

Pensábamos que podríamos escaparnos de un verano que ya apunta maneras y que podría acabar siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden ser claves. Las redes sociales arden con este experto que no duda en advertirnos de lo que está por llegar. Será el momento de visualizar un importante cambio que este experto nos alerta en sus redes, pero no es el único.

No habrá tregua y avisa

Estamos normalizando las olas de calor en junio, pero de las doce registradas en este mes en los últimos cincuenta años, la mitad se han producido desde 2011. https://t.co/md2qJO9iOM — Rubén del Campo (@Rub_dc) June 25, 2025

Estamos viviendo una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Tocará empezar a ver llegar un giro radical que puede ser clave y que, sin duda alguna, tendremos que estar pendientes de las distintas alertas.

Tal y como vemos en el canal del tiempo de los expertos de la AEMET: «Temperaturas máximas significativamente elevadas en gran parte del interior sur e interior este peninsular, con máximas de 34-36 grados en amplias áreas de la mitad sur de la vertiente atlántica, incluso 40 grados en el Valle del Guadalquivir, y del nordeste peninsular. Se esperan mínimas por encima de 20 grados en el Guadalquivir, Bajo Ebro y litorales mediterráneos. En Canarias probables rachas localmente muy fuertes en zonas expuestas».

Teniendo en cuenta estas alertas las zonas más afectadas: «El viernes se espera un día estable, con cielos despejados, salvo en el Cantábrico y Galicia, donde permanecerá nuboso con algún chubasco débil en el interior, sin descartarlos en las sierras del sudeste. En Canarias, cielos despejados al sur y nubosos al norte. Entrada de calima en Alborán y el Estrecho. Se espera un ascenso generalizado de las temperaturas máximas, salvo en Alborán, donde pueden incluso descender. Se espera superar los 34-36 grados en la mitad sur de la vertiente atlántica y en el nordeste peninsular, incluso los 40 grados en el valle del Guadalquivir y localmente en el Bajo Guadiana y Bajo Ebro. Las mínimas también en ascenso, salvo en el Cantábrico, el tercio este y Baleares, donde no se esperan cambios o algún descenso ligero. Se esperan mínimas por encima de 20 grados en el Guadalquivir, el Bajo Ebro y localmente en otras zonas de la mitad sur y litorales mediterráneos. Soplarán vientos flojos en la Península y Baleares, algo más intensos en litorales de tramontana en Ampurdán y de levante en Alborán y en el Estrecho donde no se descarta alguna racha muy fuerte en el interior. Predominio de las componentes este y sur en el resto. En Canarias, alisios con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en zonas expuestas».

Tocará estar muy pendientes de algunos cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que tenemos por delante y que sin duda alguna serán esenciales. Es momento de ver qué es lo que nos está esperando con esta gran ola de calor.