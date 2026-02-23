PortAventura arranca una nueva temporada de sorpresas con la celebración del Carnaval

Por cuarto año consecutivo, PortAventura World da el pistoletazo de salida a la nueva temporada con la celebración del Carnaval. Del 27 de febrero al 22 de marzo, el resort situado en Tarragona (Cataluña) se convierte en un escenario lleno de música y color.

En esta edición, se ha apostado por un nuevo enfoque creativo para las animaciones de calle, vinculado a las distintas áreas de PortAventura Park. Alejándose de los clásicos carnavales veneciano y brasileño, se ofrece a los visitantes del resort una experiencia diferencial que les permita seguir disfrutando de esta alegre festividad unas semanas más.

Pandora, Sinhus, Artifex, Colours Fantasy y Torres Jordi son las cinco comparsas de Tarragona con las que PortAventura Park se llena de puro ritmo. Salen a las calles más de 70 bailarines en varios pases diarios y se estrenan tanto vestuarios como música y coreografías. Además de desfilar, las comparsas actúan en los escenarios de Plaza Yucatán y Penitence Station.

Esta propuesta se complementa con una batucada enérgica, que también cuenta con varios pases diarios y una actuación previa al ya emblemático Desfile de Carnaval. Además, hay actores de calle caracterizados para interaccionar con los visitantes y se puede disfrutar del espectáculo familiar Carnival Magic Bubble.

De hecho, el Carnaval en PortAventura World está diseñado especialmente para el público familiar, tanto para quienes prefieren una visita más relajada, como para los amantes de la adrenalina. Cabe mencionar que en esta época el resort recibe un destacado número de visitantes locales y también de aquellos que repiten experiencia, gracias a la oferta especial de espectáculos que sólo se puede vivir en este periodo de celebración.

PortAventura Park abrirá para el público general los sábados y domingos de 10:30h a 18:00h; y en exclusiva para los huéspedes de los hoteles y miembros del PortAventura Club los viernes por la tarde de 16:00h a 21:00h.

Con esta programación, PortAventura World refuerza su posicionamiento como uno de los principales destinos de ocio familiar en Europa, apostando por eventos de temporada que enriquecen la experiencia del visitante y ayudan a la desestacionalización tanto del resort como de su entorno.

Estrenos en verano

En la temporada de verano de 2026, el complejo, que alberga tres parques temáticos (PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park) y que dispone de una oferta de 10 hoteles, contará con grandes estrenos. En el primero de dichos parques, dentro del mundo Polynesia, se abrirá Makamanu Jungle (The adventure trek), donde una antigua cantera ha dado paso a un nuevo espacio de observación, aprendizaje y retos.

Un escenario ideal para adentrarse en un sendero de exploración al aire libre, descubriendo el lado más salvaje de Polynesia a través de pasarelas secretas, puertas colgantes y desafíos únicos que despertarán el espíritu explorador de cada visitante.

Asimismo, el Caribe Aquatic Park, un oasis con toboganes gigantes, piscinas de olas y un ambiente que traslada a un auténtico paraíso, traerá una gran novedad: una zona familiar llamada Coral Bay, la leyenda perdida. Cuenta dicha leyenda que una bahía pirata sumergida durante siglos ha vuelto emerger en este lugar, y con ella, un nuevo mundo de emociones acuáticas.

Otra de las principales novedades de la temporada 2026 es la remodelación del Dragon Khan, objeto de una reforma técnica sin precedentes destinada a alargar la vida de esta infraestructura única, una de las montañas rusas más reconocidas de Europa.

PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa. A lo largo de sus más de 30 años de historia, ha recibido más de 100 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada y próxima a Barcelona, el resort cuenta con 5 hoteles temáticos de 4 estrellas y un hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels) y opera 4 hoteles fuera del recinto del resort (Ponient Hotels), con más de 3.300 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta 6.000 personas.

En noviembre de 2022, el resort fue certificado como empresa B Corp, un reconocimiento de la labor de la compañía en términos de sostenibilidad, responsabilidad social y buen gobierno.