Pedro Piqueras carga contra ‘Sálvame’ por lo que le hacen cada noche

El presentador de las noticias Pedro Piqueras ha cargado duramente contra ‘Sálvame’ por todo lo que hacen cada noche. La cadena se pone seria después de que la tarde sea de lo más surrealista. No es fácil abrir un informativo segundo después que Jorge Javier Vázquez haya lanzado alguna de sus bromas. Sino más bien todo lo contrario, así lo ha manifestado Pedro Piqueras que pese a su veteranía, no ha dudado en cargar contra ‘Sálvame’ por lo que hacen cada noche antes de que él mismo empiece con el telediario.

Pedro Piqueras es un veterano presentador de las noticias de Telecinco, pese a sus años de experiencia, no puede contener determinadas expresiones cuando escucha a sus compañeros de ‘Sálvame’. Hay días en que Jorge Javier Vázquez sobrepasa la línea y provoca una oleada de sonrisas imposible de evitar.

No es de extrañar que haya pedido un poco de atención ante lo que está pasando en las noticias. Algunos días cuesta mantener la compostura después de alguna de las fiestas que llegan de ‘Sálvame’ con sus parodias o situaciones surrealistas que hace que cueste empezar con un telenoticias.

Ponerse serio después de ‘Sálvame’ no es nada fácil, puede incluso ser complicado, tal como indica Piqueras. El presentador ha hablado claro: “Yo lo que hago con Sálvame es que procuro no escuchar lo que están diciendo, porque pasan cosas curiosas y algunas veces hay festivales extraordinarios y cuando detrás de eso tienes que salir contando que hay 500 muertos por la Covid en España es muy fuerte”.

Con esta advertencia Piqueras carga duramente contra el programa que está antes en la parrilla televisiva. Entrar a escena después de sus compañeros no es nada fácil y menos cuando estamos ante un programa en el que se mezcla el espectáculo con las buenas vibraciones de unos colaboradores muy especiales.

El veterano presentador va un poco más allá y señala que dar paso al telenoticias desde ‘Sálvame’ no es la más apropiada, sino todo lo contrario. Puede dar lugar a determinados momentos de sonrisas que antes de un espacio serio en el que se habla de la guerra o de noticias que golpean duramente a la sociedad, no es nada apropiado. Una advertencia que de momento no se ha escuchado, aunque viniendo de una persona como él, quizás modere un poco a sus compañeros de cadena.