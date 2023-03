El pastizal que gana Laura Escanes por cada publicación en Instagram

El secreto ha salido a la luz. Laura Escanes se ha sentado en ‘Días de Tele’, el programa que presenta Julia Otero en TVE y ha sido más sincera que nunca. La periodista no ha parado hasta descubrir cuánto cobra exactamente por publicar contenido en las redes sociales. Laura está en un buen momento en lo que a popularidad se refiere porque acaba de separarse de Risto Mejide y está ilusionada con un conocido cantante. Eso se traduce en repercusión y las empresas lo saben. Está recibiendo ofertas muy suculentas porque cualquier cosa que haga se convertirá en tendencia.

Laura Escanes ha intentado no hablar de dinero porque sabe que es un asunto espinoso, pero finalmente ha puesto las cartas encima de la mesa. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que el caché que recibe por trabajar en redes no es siempre el mismo. Depende de muchos factores. Después ha admitido que es un empleo muy bien pagado y que ha llegado a cobrar “hasta 5.000 euros” por publicar una foto patrocinando un producto concreto.

Laura Escanes ha contado la verdad

La ex de Risto Mejide ha dejado claro que Instagram y el resto de redes es una fuente de oportunidades para muchos jóvenes. Los empresarios ya no están interesados solamente en hacer publicidad en la televisión. Aprovechan que hay ciertas personas que generan interés para darles productos y que los patrocinen. Es una estrategia muy inteligente y rentable, a pesar de que invierten mucho dinero en convencer al influencer de turno. “Mi trabajo es compartir muchos trozos de mi vida, pero hay un momento en el que las marcas deciden invertir no solo en la tele”, explica Laura.

La joven ha sido bastante sincera. Sabe que es un tema comprometido, pero ha aceptado que es un empleo muy bien remunerado. Eso sí: asegura que no siempre se cobra lo mismo. “Yo no sé lo máximo, depende de muchos factores, de los seguidores y del engagement. A nosotros nos pagan muy bien pero si comparas lo que nos pagan a nosotros con lo que costaría ese alcance que conseguimos en otro sitio para las marcas es muy barato”, explica al respecto.

El dineral que gana la ex de Risto

Laura ha triunfado en Instagram porque ofrece contenido de calidad, pero también porque siempre va con la verdad por delante. Por eso le ha contado todo a Julia Otero en ‘Días de Tele’. “Aproximadamente en mi caso por un post con una marca pagado pon unos 5.000 euros, pero que quede claro, eso solo son algunos post. Eso son los post patrocinados, que hago poquitos en el feed, pero luego en los stories, que es algo como más dinámico, que duran 24 horas y que no está permanentemente en tu perfil, todo se reduce”.

Laura está aprovechando al máximo su talento

La joven tiene las ideas claras. Podría haber ganado mucho dinero hablando de su ruptura con Risto Mejide, pero sabe que era algo contraproducente. Le interesa tener una imagen blanca para que los empresarios le sigan contratando. Sabe que genera más ingresos en las redes que en los platós, de ahí que sea tan prudente. Está aprovechando su talento y sacando una alta rentabilidad del mismo.