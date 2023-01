Que la participación de Laura Escanes (26) en la tercera temporada de El Desafío no iba a pasar inadvertida, era un secreto a voces. Tras arrancar la semana pasada con un reto en el que tenía que tocar la batería junto a Malú (40) y sus músicos, anoche, la que fuera mujer del presentador y colaborador de televisión, Risto Mejide (48), hasta el pasado mes de septiembre, sorprendía de nuevo con un baile debajo de la lluvia que puso en pie a los miembros del jurado, e hizo arder las redes sociales.

Laura Escanes interpretó la misma coreografía que realiza la mismísima Rihanna en su videoclip de Umbrella, donde baila bajo una lluvia de fuego, en 2007. Sin embargo, la catalana lo hizo al ritmo de Believer de Imagine Dragons, la banda estadounidense de pop rock originaria de Las Vegas, Nevada.

¡Qué nivel! @LauraEscanes se convierte en una diva bailando bajo la lluvia #ElDesafío2 pic.twitter.com/HQ9xKGnvbW — El Desafío (@eldesafioA3) January 20, 2023

La influencer demostró estar en perfecta forma física durante el show, y su prueba fue un derroche de ritmo y sensualidad a partes iguales. Tanto, que Escanes se disputó el triunfo del segundo programa, presentado por Roberto Leal (43 años), con Florentino Fernández (50), que se enfrentó a la Apnea. Un reto que superó con creces, logrando una marca de más de 3:30 minutos bajo el agua. El humorista consiguió los tres dieces de Pilar Rubio (44), Juan del Val (52) y Santiago Segura (56), y con su marca, ha logrado colocarse en el olimpo de las mejores Apenas de El Desafío, ocupando el séptimo mejor tiempo de la lista de las tres temporadas, hasta la fecha.

Por su parte, Mariló Montero (57), ganadora del primer programa, tuvo que hacer frente, con un look Lara Croft, a un reto que consistía, en primer lugar, en disparar a una bola en suspensión a una distancia de ocho metros, y, después, en disparar a una piedra de ferrocerio, de menos de un centímetro de anchura, que la concursante quiso hacer de espaldas, guiándose únicamente con un espejo. Una apuesta que no salió como esperaba la presentadora. «Eres una maravillosa concursante, una gran compañera y muy generosa con el programa», expresó Juan del Val a Mariló pese a no haber superado su desafío.

Rosa López (42) y Ana Guerra (28) desafiaron a su número de escapismo colgadas a seis metros de altura y envueltas en papel film, mientras Jorge Lorenzo incendió el plató. El piloto de MotoGP se enfrentó a una prueba en la que se quemó a lo bonzo. «El fuego no es que me haga mucha ilusión», reconoció Jorge antes de afrontar el reto. «He tenido algunas quemaduras con la moto, y rodeado de fuego con la moto. Lo voy a pasar mal», añadió.

También en la noche de ayer, Boris Izaguirre se convirtió en James Bond, y demostró su destreza con el vibráfono. Por último, el entrenador personal de las mayores celebridades de Hollywood, Jorge Blanco, tuvo que enfrentarse a un desafío sobre cristales subido a un camión. «Es más fácil decirlo que hacerlo» afirmó el deportista.