Rihanna y Asap Rocky se convierten en padres de su primer hijo

La espera ha llegado a su fin. Rihanna ha dado a luz a su primer hijo junto al cantante Asap Rocky. Después de una intensa dulce espera en la que la intérprete de Umbrella se mostraba de lo más emocionada luciendo su barriguita, ha podido dar la bienvenida a este nuevo miembro de la familia. La artista y Rocky comenzaron una relación en 2020 pese a que ya habían mantenido una bonita amistad años atrás. Pese a que su idea siempre había sido pasar primero por el altar y después ser madre, los planes dieron un giro de 180 grados a sus vidas.

Además, haciendo gala de su sinceridad, Rihanna confesó recientemente que no fue un embarazo buscado, pero que tampoco hicieron nada por impedirlo. «Simplemente lo pasamos bien. Y cuando lo vi en el test no perdí el tiempo, le llamé para que entrara en casa y se lo enseñé, a la mañana siguiente comenzó nuestro recorrido», explicó en la versión estadounidense de Vogue. También, en la citada publicación, reconoció que no iba a cambiar su estilo pese a encontrarse en estado de buena esperanza.

A principios del mes de enero fue cuando salió a la luz que Rihanna y Asap se iban a convertir en padres de su primer hijo. La pareja lo reveló a través de unas glamurosas fotografías en las que posaron juntos de lo más acaramelados.

En 2012 fue cuando Rihanna y Asap Rocky coincidieron en una colaboración profesional, ya que realizaron un tema juntos, motivo por el que el rapero se unió después a la gira de la cantante. Sin embargo, no fue hasta años después cuando sus vidas se volverían a cruzar y donde saltaron las chispas. La de Barbados confesó que no fue fácil dar el paso. “Me costó un tiempo superar cuánto le conozco y cuánto me conoce a mí, porque también sé los problemas que nos podemos causar el uno al otro», aseguró. Por su parte, el cantante reveló en 2021 sobre su pareja que “todo es mejor cuando tienes a la indicada. Vale millones de otras tías. Creo que cuando lo tienes, lo sabes, ella es la indicada”.

Hace tan solo unas semanas la pareja tuvo que hacer frente a unos rumores sobre una presunta infidelidad por parte de Asap Rocky a la creadora de Fenty Beauty. Amina Muaddi, confidente de la cantante sería la tercera persona en cuestión, la misma que se encargó de desmentir a través de las redes sociales este falso idilio con el músico.

«Siempre he creído que una mentira sin fundamentos difundida en redes sociales no merece ninguna aclaración o respuesta, especialmente si es tan malvada. Inicialmente asumí que era un chisme falso, fabricado con intención muy maliciosa que no sería tomado en serio. Sin embargo, en las últimas 24 horas he recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas, independientemente de las bases fácticas, y que nada está fuera de los límites. Ni durante lo que debería ser el momento más hermosos y celebrado en la vida de alguien”, explicó Muaddi.