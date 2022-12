Laura Escanes suelta la bomba: sale del armario en su podcast

Laura Escanes se ha sincerado en su podcast, la ex mujer de Risto Mejide, ha querido compartir con sus seguidores un secreto a voces. Desde que Escanes se ha divorciado parece otra, por fin parece que conozcamos a la joven veinteañera que hasta la fecha estaba desaparecida. Ha iniciado una nueva relación y sigue prosperando profesionalmente por sí sola. Esta influencer es una de las protagonistas de este fin de año por salir del armario en su podcast, ha confesado que también le gustan las chicas, aunque con algunos matices.

Sale del armario Laura Escanes en su podcast

El podcast de Laura Escanes ha estado operativo desde que inició su separación. En él podemos saber un poco más de esta Laura que inicia una nueva vida. Lejos de su ciudad natal busca un lugar en el que instalarse con su hija Roma en Madrid, más cerca de su trabajo, amigos y quizás nueva pareja.

Aunque no hay nada oficial, Escanes ha sido vista en actitud cariñosa con Álvaro de Luna, el músico tampoco se esconde. Ambos forman una de las parejas más bonitas del panorama nacional. ‘Entre el Cielo y las Nubes’ es el podcast en el que Laura invita a un famoso con quien comparte una intensa conversación.

En esta ocasión ha estado con Lola Índigo. La cantante nunca ha escondido su condición sexual y siempre se ha definido como bisexual. Una etiqueta que al parecer también incluye a Laura Escanes. La joven cuyo única relación serio ha sido la de su ex marido, ha manifestado sus preferencias sexuales, dejando a todos sus oyentes en shock.

Laura Escanes decía: “Me atraen las chicas, pero no podría tener una relación amorosa con una porque no me imagino de parejita con una mujer”. Con lo cual abría la puerta para una relación esporádica y sexual con una mujer, pero no como pareja. Le gustan las mujeres y también los hombres tal y como nos ha demostrado estos últimos años.

La bisexualidad es una tendencia que está cada vez más extendida. Rompiendo con todo lo anterior, Laura ha querido salir del armario en su propio Podcast, aprovechando la visita de una mujer bisexual, ella misma se ha definido como tal. Quizás no sea la única sorpresa de esta joven que conocimos con apenas 20 años, la experiencia vital y la madurez van apareciendo en el día a día de la nueva Escanes.