El paso de Iker Casillas que confirma su romance con esta joven

Iker Casillas ha dado un lavado de cara a su vida después del ya lejano fin a su carrera profesional. A su condición de presidente de la Kings League, donde ejerce como mandatario del equipo 1K en la competición presidida por Gerard Piqué, sus virales vídeos y comentarios en las redes sociales y su faceta como comentarista en los partidos de la Liga Santander se une ahora su romance con una conocida periodista de Mediaset, Ana Quiles, que cada vez parece más consolidado y que podría hacerse oficial en las próximas semanas.

El romance de Iker Casillas con esta joven

Por lo que parece, lo de Iker Casillas y Ana Quiles va muy en serio, mucho más de lo que podía parecer a primera vista, debido a todas las chicas con las que la rumorología ha relacionado con el que fuera portero del Real Madrid y la selección española de fútbol. Después de Sara Carbonero, la madre de los hijos de Iker, al cancerbero no se le ha conocido pareja, algo que podría acabar si finalmente acaba haciendo oficial su noviazgo con Ana, otra periodista, como Sara, que también trabaja en Mediaset.

Y como todo queda en casa, ha sido precisamente un programa de Mediaset, Socialité, el que ha puesto su radar en el romance entre Casillas y Quiles, dando un testimonio que confirma la gran complicidad que tienen ambos y que puede llevarles pronto a ser algo más. La pareja quedó hace pocos días por las calles de Madrid y ahí, en lo que fue más una quedada que una cita, estuvieron ni más ni menos que algunos de los grandes amigos de Iker, en una situación que habría podido resultar incómoda de no ser por la química que tiene Ana con todos ellos.

Según testigos de la situación, a los que cita como fuente el programa mencionado con anterioridad, Ana estuvo muy cómoda en todo momento con Iker y sus amigos. «Parecía que se conociesen de toda la vida», relatan estos confidentes de la situación, que también deslizan que esta no es ni mucho menos la primera cita de la pareja, que se ha acostumbrado a verse con cierta frecuencia.

La estrategia de Iker Casillas con su novia

Y es que Iker Casillas y Ana Quiles cada vez se esconden menos y salen a comer o cenar habitualmente por un conocido barrio de Madrid, un barrio céntrico en el que no es lo más normal ver a futbolistas, algo que podría estar utilizando la pareja como maniobra de despiste para los medios de comunicación, que quieren la exclusiva de su relación sellada con un gesto que aún no se ha producido. «Esto podría ser una estrategia, ahí los periodistas no se esperan encontrar a alguien como Iker Casillas», completan sobre una información que puede sacar en un corto periodo de tiempo a Casillas de la soltería.