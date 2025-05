Parque Warner presenta sus novedades para este verano: show nocturno en el lago y semana del Orgullo

Parque Warner Madrid se prepara para ofrecer este verano una temporada inolvidable. Con novedades exclusivas pensadas para todas las edades, el parque refuerza su apuesta por la innovación y el entretenimiento de calidad, convirtiéndose en uno de los destinos estivales imprescindibles. Aquí la oferta que se añade a las numerosas atracciones:

Show nocturno en el lago

Desde el próximo 1 de julio hasta el 31 de agosto, justo antes del cierre del parque, los visitantes podrán disfrutar de un nuevo espectáculo nocturno, llamado Justice League: Rise of the Penguin, en el que Pingüino, uno de los mayores enemigos de Batman, intentará apoderarse de la ciudad de Gotham a través de sus tácticas de hipnosis, mientras que los superhéroes Batman, Wonder Woman y Aquaman formarán equipo una vez más para frustrar los malvados planes del villano. El espectáculo, que sustituirá al conocido como Aquaman Nighttime Spectacular, contará con una innovadora y sorprendente puesta en escena, que se apoya en un gran despliegue tecnológico con drones, proyecciones de agua y flyboards.

Semana del Orgullo por primera vez

Por primera vez en su historia, Parque Warner Madrid va a celebrar la Semana del Orgullo del 30 de junio al 6 de julio. Durante estos días, el parque estará completamente tematizado, incluso se contará con merchandising exclusivo para esta celebración. Además, se podrá disfrutar de una programación especial, entre la que destaca la actuación de la Drag Queen Sharonne, puntos de maquillaje gratuitos para los más pequeños repartidos por todo el parque, meet & greets de los Looney Tunes con overlays especiales y una adaptación del popular desfile de cierre, Superstars of Pride Parade, que llenará el Parque de color y mucha diversión.

Musical en Teatro Hollywood

Teatro Hollywood acogerá el nuevo espectáculo Rockin Blues, ambientado en la década de los 50. Este show narrará la historia de un joven aspirante a estrella de rock que, en sus inicios, cuenta con el apoyo de su familia y su amiga de la infancia, pero la fama y el éxito hacen que se distancie de ellos. Una historia de romance y conflictos internos en la que al final el artista comprende lo que verdaderamente importa en la vida. Este espectáculo incluirá grandes éxitos de esa época.

Espectáculo en Old West Territory

Desde el 31 de mayo y hasta septiembre, la zona del Old West Territory acogerá Las nuevas aventuras del Old Creek Saloon. El nuevo espectáculo de Parque Warner Madrid en el que el dueño del Old Creek Saloon tiene el objetivo de devolverle sus días de gloria, sin dejarse intimidar por la banda de ladrones. Una combinación de baile y música, donde los visitantes podrán ser partícipes del nuevo espectáculo al más puro estilo Western.

Novedades en merchandising

Además, Parque Warner Madrid ha preparado nuevo merchandising, con tazas tematizadas, una colección de camisetas y accesorios inspirados en la nueva película de Superman, shoulder plush (peluches para el hombro) de los personajes más icónicos de los Looney Tunes e incluso un exclusivo Monopoly Parque Warner Madrid, entre otros nuevos productos que las tiendas del complejo añadirán a su oferta.