Los padres de Madeleine McCann aceptan una prueba genética con Julia Faustyna

Julia Faustyna era hasta hace unas horas, una auténtica desconocida, pero lo cierto es que las redes sociales se han revolucionado desde que esta chica de 21 años y que vive en Polonia haya revelado que está convencida de que podría ser la desaparecida Madeleine McCann, Por ello, pedía por favor que la gente le ayudara a conseguir hablar con los padres de Madeleine, pero finalmente se ha sabido que es posible que los McCann ya hayan aceptado hacerse la prueba genética que ella solicita.

Los padres de Madeleine aceptan prueba con Julia Faustyna

Desde su cuenta en Instagram @iammadeleinemccan, Julia Faustyna pide a la gente que le ayude a conseguir que Kate y Gerry McCann hablen con ella porque aunque sabe que tal vez no esté en lo cierto, es posible que ella sea Madeleine McCann, desaparecida en el año 2007 cuando se encontraba de vacaciones en el Algarve portugés junto a su familia.

Desde que saltara la noticia, las redes sociales son toda una revolución y de hecho el nombre de Madeleine lleva horas siendo «trending topic» en Twitter, dado que todos desean que se hagan unas pruebas de ADN que confirmen si realmente esta joven de 21 años, es quien dice ser.

Y todo apunta a que los padres de Madeleine están dispuestos a que se realice esa prueba genética, aunque por el momento no se ha informado de nada oficialmente. Ellos no han declarado nada, pero Faustyna sí dice desde Instagram que los McCann desean hacerse las pruebas.

¿Quién es Julia Faustyna?

Hasta que veamos si finalmente llegan esas ansiadas pruebas de ADN, lo único que se sabe sobre Faustyna es lo que ella misma ha revelado en sus redes sociales. La joven ha explicado, sin dar demasiados detalles que fue adoptada.

Además, dice no estar segura de su identidad ya que sus padres nunca le han facilitado su certificado de nacimiento. De hecho, dice tener 21 años porque eso es lo que le han dicho sus padres pero no tiene ninguna prueba de ello. En el caso de que la edad sea la correcta, no sería Madeleine ya que la niña desapareció en 2007 con apenas tres años, de modo que en la actualidad tendría 19.

Las fotos que aporta de cuando ella era niña y que se pueden ver en su cuenta de Instagram, se las habría enviado su abuela, pero no tiene más fotos de su infancia lo que aumenta más el misterio en torno a ella y si realmente podría ser Madeleine McCann.