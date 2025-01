Una nueva borrasca afectará a España esta semana: fuertes lluvias y vientos en estas regiones

Fuertes lluvias y vientos en estas regiones de España serán una constante con esta borrasca que puede afectar a España esta semana. En un puente en el que tenemos que empezar a pensar en la vuelta a la rutina, la operación retorno en muchas ciudades tendrá como protagonista una serie de fenómenos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en mente. Se avecina un importante cambio que seguramente acabará siendo el que marque estas próximas horas.

En las próximas horas tendremos que mirar al cielo y lo haremos de tal manera que tendremos que visualizar este cambio que no queríamos ver. Llega una situación desesperada que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno en unos días de vuelta a la rutina. Tenemos por delante algunos cambios que quizás hasta el momento no habíamos visto. Es el momento de visualizar determinados cambios en el cielo. Por lo que, es el momento de ver llegar esa borrasca nueva y activa que se convertirá en la peor pesadilla de los expertos que ven en este tiempo una situación radicalmente distinta. La AEMET no tiene dudas de lo que nos está esperando.

Esta semana una nueva borrasca afectará a España

España se prepara para ver llegar los efectos de una nueva borrasca que puede ser la que marque una diferencia importante. Sobre todo si tenemos en cuenta una serie de elementos que pueden ser fundamentales. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo que está por llegar.

La vuelta a la rutina será un poco más gris de lo que esperaríamos, sobre todo, si tenemos en cuenta una serie de elementos que se convertirán en esenciales. Veremos ese cambio de ciclo que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días en los que tendremos que estar preparados para lo peor.

Los mapas del tiempo no traen buenas noticias, después de unos días en los que hemos tenido que afrontar unas vacaciones marcadas por el anticiclón, tenemos por delante un destacado cambio de tiempo que nos afectará de lleno en estos próximos días.

Es el momento de apostar claramente por algunos elementos que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en cuenta. Es el momento de prepararnos para ese cambio que nos volverá a llevar a estar pendiente de unas lluvias que pueden ser una realidad.

Fuertes lluvias y vientos en estas regiones

Estas regiones de España estarán marcadas por las fuertes lluvias y vientos que pueden acabar siendo los que nos golpearán de lleno en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que pasará en breve.

La situación puede complicarse por momentos y eso quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de un cielo que nos traerá consecuencias inesperadas. Por lo que, quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que tenemos por delante lo que nos está esperando.

La previsión del canal de El tiempo nos indica que: «La inestabilidad ya se ha dejado notar en zonas del tercio norte, y especialmente en el noroeste, donde las lluvias han sido muy significativas en Galicia. En las próximas horas las precipitaciones se extenderán por gran parte de la geografía peninsular, alcanzando finalmente a Baleares. Se quedarán al margen varias comarcas mediterráneas y de la depresión del Ebro».

Siguiendo con la misma previsión: «Es previsible que este frente termine de atravesar nuestro territorio a últimas horas de mañana, día de Reyes. No obstante, la tranquilidad no va a durar demasiado. Nuestro modelo de referencia confirma que, tras una mejoría transitoria, un nuevo frente llegará a última hora del martes por el noroeste peninsular, trayendo nuevas precipitaciones. Este nuevo temporal, que previsiblemente durará hasta el jueves, estará ligado a una borrasca que recorrerá rápidamente el norte peninsular, y que además será bastante profunda, por lo que cabe esperar una situación meteorológica adversa en algunos puntos.»

Lo que puede pasar será un giro radical de lo que tenemos por delante: «Desde la jornada de hoy y hasta últimas horas del próximo miércoles, se podrían superar más de 200 l/m² en zonas de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Probablemente pasarán de los 100 l/m² en el entorno del Sistema Central, en concreto en las provincias de Cáceres, Salamanca, Ávila y Toledo.

Rondarán los 80 l/m² en la zona del Estrecho y Grazalema (en la provincia de Cádiz), con algunas tormentas y posibilidad de granizo».

Los expertos no dudan de lo que está a punto de pasar: «Las precipitaciones asociadas a la nueva borrasca se extenderán por toda la vertiente atlántica peninsular, llegando el frente muy desgastado a toda la fachada mediterránea: habrá zonas de la Región de de Murcia, Baleares, la Comunidad Valenciana, este de Aragón y Cataluña donde prácticamente no lloverá»

Además del paraguas, el viento también será un problema: «En los litorales, los vientos serán de fuerza 7-9, superando los 80-90 km/h. En áreas expuestas del norte pasarán sin problema de los 100 km/h entre la segunda parte del martes y las primeras horas del jueves. Se registrarán picos superiores a los 70-80 km/h en puntos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. La situación marítima se complicará bastante en el norte, donde el temporal será bastante duro. Se esperan olas de más de 7-8 metros en las costas gallegas (alguna puede pasar de los 10 metros), y rondarán sobre los 5-6 en la costa asturiana y cantábrica».