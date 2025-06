No es calima: el humo de los incendios forestales en Canadá se deja sentir en España

Múltiples columnas de humo procedentes de los incendios que han asolado las provincias de Manitoba y Saskatchewan (Canadá) esta última semana han cruzado el Atlántico y a lo largo de los próximos días llegarán a Europa, aunque ya se han dejado sentir por el sur de España, según ha informado este martes el Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus (CAMS, por sus siglas en inglés), el programa de observación de la Tierra financiado por la Unión Europea (UE).

Desde Copernicus, también destacan que la concentración de aerosoles procedentes de la combustión forestal podría afectar la calidad del aire en varias regiones europeas, especialmente en zonas del norte y el oeste del continente. Aunque no se prevé que el humo cause problemas graves en la salud pública a nivel general, sí podría tener efectos sobre personas con enfermedades respiratorias previas, así como influir en fenómenos atmosféricos como la nubosidad o la coloración del cielo.

Los efectos típicos de estos episodios se manifiestan en cielos más brumosos con atardeceres rojizos o anaranjados.

Mark Parrington, científico sénior del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus, afirmó en un comunicado: «Los incendios forestales son frecuentes en los bosques boreales desde la primavera hasta los meses de verano. Hasta principios de junio, nuestros datos muestran que las regiones centrales de Canadá han experimentado unas semanas muy intensas en cuanto a emisiones de incendios forestales. Estos datos, y el hecho de que podamos observar el humo en Europa, reflejan la magnitud de los incendios y sus impactos en Manitoba y Saskatchewan».

Igualmente, se seguirá monitorizando la evolución del humo en los próximos días para alertar a las autoridades y a la ciudadanía en caso de que su impacto sobre la calidad del aire se intensifique en zonas densamente pobladas.

Canada and Russia are experiencing intense early wildfire activity ahead of the boreal summer. CAMS is tracking smoke transport across vast distances, impacting atmospheric conditions as far away as Europe and the Arctic. Check out the full details https://t.co/ZqOBYI0zSq pic.twitter.com/KADd1IBZnO

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) June 3, 2025