Trump propone a Canadá protección gratis bajo su ‘Cúpula Dorada’ a cambio de ser el estado nº 51 de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha ofrecido este miércoles a Canadá formar parte de su Cúpula Dorada (que el país esté protegido de ataques externos bajo el manto de EEUU) a cambio de convertirse en el 51º estado de su país. El magnate estadounidense ha asegurado que Ottawa, la capital de Canadá, está «considerando la oferta».

«Le dije a Canadá, que quiere formar parte de nuestro fabuloso sistema de la Cúpula Dorada, que le costaría 61.000 millones de dólares (cerca de 54.000 millones de euros) si seguía siendo una nación separada, pero desigual, pero que le costaría cero dólares si se convertía en nuestro querido 51º Estado. Están considerando la oferta», ha declarado en su red social, Truth.

