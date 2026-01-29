Ni Victoria Beckham ni Nicola Peltz: la nueva protagonista del conflicto es Kim Turnbull y nadie lo esperaba

Durante mucho tiempo, el foco del conflicto que sacude a la familia Beckham pareció concentrarse en un enfrentamiento clásico entre padres e hijos adultos, con Victoria y David Beckham frente a Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz. Sin embargo, en las últimas semanas ha emergido un nombre que nadie anticipaba como eje de la controversia: Kim Turnbull. La joven modelo londinense, vinculada sentimentalmente con Romeo Beckham, ha terminado ocupando un lugar central en una disputa familiar que se ha ventilado en redes sociales y ha generado una intensa atención mediática internacional.

El nombre de Turnbull comenzó a circular con fuerza cuando Brooklyn Beckham lanzó una dura acusación pública contra sus padres, denunciando control y rechazo tras intentar recomponer la relación. A partir de ese momento, distintos rumores y reproches cruzados colocaron a la modelo en el centro de la escena, no por declaraciones propias, sino por su supuesta vinculación con tensiones sentimentales del pasado y por el papel que algunos le atribuyeron en el distanciamiento entre los hermanos.

¿Quién es Kim Turnbull?

Kim Turnbull nació en Londres y ha construido una sólida carrera en el mundo de la moda. Desde 2017 trabaja como modelo y DJ, y ha colaborado con marcas de alcance internacional como Tommy Hilfiger, Rimmel London y Ellesse. Su imagen, ligada a la alta costura y a una estética urbana sofisticada, le ha permitido reunir una comunidad cercana a los 71.000 seguidores en Instagram, donde comparte sesiones fotográficas profesionales y momentos de su vida cotidiana.

Hasta finales de 2024, su proyección pública se mantenía dentro de los márgenes habituales del sector. Todo cambió cuando se hizo visible su relación con Romeo Beckham, el segundo hijo del matrimonio formado por David y Victoria Beckham. Las primeras apariciones conjuntas se produjeron de manera discreta, durante paseos por Londres y encuentros informales, pero el vínculo terminó oficializándose en octubre, cuando Romeo publicó una imagen de ambos en redes sociales.

Desde entonces, Turnbull pasó a formar parte del ecosistema mediático que rodea a una de las familias más observadas del Reino Unido, un entorno donde cada gesto, ausencia o publicación es interpretado como una señal de algo más profundo.

Romeo y Kim han sido señalados

La relación entre Romeo Beckham y Kim Turnbull adquirió una dimensión simbólica mayor en mayo, durante la celebración del 50º cumpleaños de David Beckham. El evento, concebido como una cita familiar y social de primer nivel, reunió a numerosas figuras del deporte, la moda y el entretenimiento. No obstante, la ausencia de Brooklyn Beckham y de su mujer, Nicola Peltz, no pasó desapercibida y alimentó las especulaciones sobre un distanciamiento que ya se venía gestando.

La presencia de Romeo y Kim en la celebración fue interpretada por algunos medios como un contraste evidente frente a esa ausencia, y contribuyó a reforzar la idea de una fractura interna. Aunque ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas en ese momento, el episodio marcó un antes y un después en la narrativa mediática que rodea a la familia.

Tres semanas después del cumpleaños, Romeo Beckham y Kim Turnbull anunciaron su separación. A partir de ahí, comenzaron a circular versiones que situaban a la modelo en un supuesto pasado sentimental con Brooklyn Beckham, una hipótesis que, según esos mismos rumores, habría provocado incomodidad y celos en Nicola Peltz. La especulación se expandió rápidamente, amplificada por el silencio inicial de los implicados y por la atención constante de la prensa internacional.

Con el paso del tiempo, Romeo y Kim retomaron su relación y volvieron a mostrarse juntos en público, evitando cualquier comentario directo sobre la controversia. No obstante, la narrativa ya estaba instalada y el nombre de Turnbull continuó apareciendo asociado a un conflicto que parecía ir mucho más allá de una relación de pareja.

Kim Turnbull ha movido ficha

En junio, Kim Turnbull decidió romper su silencio con un mensaje directo y contundente. En una publicación difundida a través de sus redes sociales, explicó que había evitado pronunciarse para no alimentar la polémica, pero que había llegado a un punto en el que necesitaba aclarar la situación para poder seguir adelante. En ese comunicado negó de forma tajante cualquier vínculo sentimental con Brooklyn Beckham, subrayando que «nunca estuvo involucrada románticamente con él en ninguna capacidad».

Tras el pronunciamiento de Turnbull, varios miembros de la familia Beckham salieron a desmentir públicamente los rumores. Cruz Beckham afirmó de manera explícita que Brooklyn y Kim nunca mantuvieron una relación. Por su parte, Romeo Beckham optó por un mensaje indirecto pero elocuente, al compartir una frase de Roman Holiday en la que se apelaba a un regreso a la dulzura y la decencia, acompañada de una llamada a la amabilidad y a no difundir mentiras innecesarias.

Pese a estos gestos, el conflicto escaló cuando Brooklyn Beckham publicó un mensaje en Instagram en el que acusó a sus padres de haberlo controlado y aseguró que tanto él como Nicola Peltz habían sido rechazados tras intentar recomponer el vínculo familiar. Esa declaración terminó de confirmar que la disputa había dejado de ser privada y se había trasladado definitivamente al espacio público.