Ni tormentas ni granizo: alerta confirmada de la AEMET por lo llega a España tras la DANA Alice

Ni granizo ni tormentas

Tras la DANA Alice la AEMET lanza una alerta importante

Las alertas de la AEMET no dejan lugar a dudas, vuelve la lluvia: «Se prevé que continúe la influencia de una masa fría en altura sobre el nordeste de la Península y Baleares que se extenderá hacia el sur aumentando la inestabilidad. Son probables desde primeras horas cielos nubosos con chubascos en Cataluña, entorno del golfo de Valencia y con menor probabilidad este de Baleares. Asimismo, aumentará la nubosidad media y alta por el sudoeste, dejando cielos cubiertos en la mitad sur; por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular, con chubascos acompañados de tormenta en interiores de la mitad sur y del tercio oriental peninsular sin descartar otras zonas de montaña. Es probable que chubascos y tormentas sean localmente fuertes en zonas de montaña y en el centro este y con menor probabilidad en zonas del noreste. En el resto de la mitad norte, poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el tercio norte. En Canarias se prevén cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas y, en las islas más occidentales, probable aumento de nubosidad con precipitaciones que serán frecuentes en áreas orientadas al oeste y sur. No se descarta algún chubasco débil por la tarde en las islas centrales».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Probables nieblas matinales y vespertinas en los tercios norte y este, persistentes en el norte de Lugo, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas. Temperaturas máximas en descenso en Galicia y tercio sur y sin cambios significativos en el resto del país. Por otro lado, se espera un descenso localmente moderado de las mínimas en litorales del Cantábrico y ligeros cambios en el resto predominando los ascensos más intensos en Canarias orientales y zonas de montaña del interior peninsular. Posibles heladas débiles en cumbres pirenaicas. Soplarán vientos de flojos a moderados, de componentes norte y este en el área mediterránea con algún intervalo de fuerte en el Estrecho y de componente este en el Cantábrico. Flojos variables en el resto del país, predominando las componentes sur y este en la mitad sur peninsular».