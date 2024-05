Natalia ayuda a Chenoa a encontrar el amor y revela su táctica infalible para ligar

Chenoa se casó con Miguel Sánchez Encinas en junio de 2022 y fue una de las bodas más famosas de la temporada. La cantante reunió a sus compañeros de ‘Operación Triunfo’ en Mallorca y les hizo partícipes de una ceremonia que causó un gran revuelo en la crónica social. No todos los artistas que estuvieron con ella en la primera edición del concurso musical tuvieron oportunidad de formar parte de este día tan especial. La boda empezó con polémica y lamentablemente ha acabado de la misma manera. Hace unos meses el periodista Omar Suárez anunció en un conocido programa de Telecinco que Chenoa se había separado de Miguel.

La intérprete siempre ha intentado estar lejos de cualquier escándalo, por eso no quiso dar declaraciones. Hay que recordar que en aquella época estaba a punto de estrenarse la nueva temporada de ‘Operación Triunfo’ con Chenoa como presentadora. La artista no quería que su vida privada aceptase de alguna forma a su trayectoria profesional. Se limitó a guardar silencio y esto acentuó los rumores. Fueron muchos los que aseguraron que Miguel Sánchez había tenido un comportamiento poco honesto durante su matrimonio, pero la cantante nunca ha entrado en detalles.

En las últimas horas el tema vuelve a estar de plena actualidad porque Natalia le ha dado un consejo a su compañera para que vuelva a encontrar el amor. Le ha enseñado a utilizar ciertas aplicaciones para que pueda conocer a gente de una forma sencilla. Debemos tener en cuenta que Chenoa es una artista muy cotizada y su agenda está repleta de citas. Necesita ahorrar tiempo y Natalia le ha explicado cómo puede saltarse muchos pasos.

La táctica que utiliza Natalia

En su momento se dijo que Chenoa y Miguel Sánchez iban a darse una segunda oportunidad. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la ex pareja no está dispuesta a retomar la relación. Ese es el motivo por el que la ex de David Bisbal se ha puesto manos a la obra: quiere volver a enamorarse. «Una pregunta, ¿la gente ahora cómo hacéis esto, ligáis por Instagram y os escribís mensajes privados? ¿Es que el Tinder ya no existe? Yo es que en esto estoy muy pasada de moda», ha preguntado.

Natalia ha resuelto las dudas de su compañera. Exactamente le ha dicho: «Mira, te voy a aconsejar algo: eres famosa, tú tienes tu Instagram. Entonces, te abres los mensajes directos, que tú los tienes cerrados, y por ahí quien te guste o a quien tú le gustes pues te va escribiendo. Y tú luego pues le contestas con un fueguito o un corazoncito». A pesar de que Chenoa se ha mostrado más receptiva en los últimos tiempos, reconoce que ligar por las redes sociales le da «pereza».

La presentadora está atravesando uno de los momentos más plenos de su carrera profesional. Ha recibido muy buenas críticas tras su experiencia en ‘Operación Triunfo’, reality que ha empezado a emitirse en la plataforma Amazon Prime. Los resultados han sido tan buenos que los responsables del proyecto no descartan seguir trabajando de la misma forma y con la misma conductora.

¿Qué ha pasado con Miguel Sánchez?

Chenoa ha sido muy generosa después de romper con Miguel Sánchez. Siempre ha tenido en cuenta que el doctor no pertenecía al mundo del espectáculo, por eso ha hecho todo lo posible para que su intimidad permaneciera al margen de los focos. Es cierto que la cantante vendió una exclusiva el día de su boda y Miguel participó en este negocio, pero después ha estado al margen de la industria del espectáculo. Es un reputado doctor que también ejerce de profesor en una universidad de Madrid, de ahí todos los esfuerzos que ha hecho para estar lejos de los escándalos.

Omar Suárez, el periodista que descubrió la ruptura del matrimonio, puso encima de la mesa varias teorías y ninguna dejaba a Miguel en una buena situación. Sin embargo, Chenoa salió en su defensa y aseguró que los motivos por los que había roto con su ex formaban parte de su privacidad y nunca iban a trascender a la luz pública. En la actualidad el doctor ha conseguido su objetivo y nadie sabe nada de él. Continúa con su brillante carrera y ha logrado que los paparazzi le dejen fuera del mercado del corazón.

La mejor amiga de Chenoa

Chenoa detonó una bomba antes de casarse que dejó a muchos sin palabras. Invitó a Natalia a su boda, pero no hizo lo mismo con Rosa López. Esta última es una de las cantantes más queridas de la crónica social, por eso el público quiso saber la razón por la que no estaba invitada al evento que organizó su compañera en Mallorca. Chenoa no tuvo más remedio que dar un paso adelante y reconoció que no era amiga de Rosa, a pesar de que algunos pensaban lo contrario. Entonces, ¿en quién confía la artista? En Natalia. Ella sí forma parte de su círculo íntimo.