La nueva edición de Operación Triunfo está dando mucho de qué hablar. Es la segunda vez que Amazon Prime apuesta por el programa y no son pocos los que han puesto sus ojos en Guille y Salma, dos participantes que no han tardado en convertirse en los auténticos protagonistas de la temporada. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que han ido a la Academia para aprender a cantar, están viviendo juntos y se generan momentos de mucha complicidad. De esta forma, han pasado una noche juntos y para evitar especulaciones han desvelado el motivo que hay detrás. Según dicen, mantuvieron una charla nocturna, se quedaron dormidos sin darse cuenta y altas horas de la madrugada se separaron. Nada más. Pero, ¿es cierto lo que están contando o quieren esconder algo?

Los curiosos se han apoderado de las retransmisiones de Operación Triunfo para descubrir qué hay exactamente entre Guille y Salma. «Se quedó en mi cama y luego, a las 3 o así, la escuché que me saltó encima», ha contado al artista. «Es que estaba súper incómoda y tenía muchísimo calor», matiza su compañera. Fue entonces cuando Teyou les dio un consejo: «Si hay que aclarar algo, yo lo aclararía». Sin embargo, ellos siguen asegurando que no ha ocurrido nada. «Yo me quedé sopa y, cuando me desperté, me fui a mi cama», promete Salma. Mientras tanto, Guille recuerda algo importan: «Es verdad, sobre todo porque ayer no nos hicieron las camas y esta no la había hecho».

Los espectadores están siguiendo con entusiasmo esta trama porque Guille ha entrado a Operación Triunfo con pareja. Su novia se llama Andrea y es una joven que de momento no quiere despertar el interés del público, pero no sería de extrañar que acabase dando un paso adelante para contar cómo se siente. El canal 24 horas está que arde y los usuarios de diferentes redes sociales se han propuesto analizar cada detalle de Guille y Salma para descubrir los sentimientos que hay entre ellos.

La gran polémica de ‘OT’

Dejando a un lado todo lo anterior, debemos tratar otro tema importante. Operación Triunfo 2025 apenas acaba de comenzar y ya se ha visto envuelta en una gran polémica que tiene como protagonista al concursante Iván Rojo. El joven vallisoletano, nominado la semana pasada, se ha convertido en el centro de las críticas no solo por su actitud dentro de la Academia, que según Noemí Galera está demasiado pendiente de las cámaras y de lo que ocurre fuera, sino también por un comentario que ha desatado un intenso debate.

Durante una conversación con sus compañeros Max, de origen catalán, y Tinho, gallego, Iván expresó su opinión sobre las lenguas cooficiales, asegurando que el mallorquín, el catalán o el gallego no son lenguas oficiales, sino cooficiales, lo que en su razonamiento significaba un rango inferior al castellano. Estas palabras, lejos de quedar como una simple anécdota, generaron un cruce de correcciones y explicaciones por parte de sus compañeros, que no tardaron en señalarle que su visión era errónea.

La tensión aumentó cuando Iván relató una anécdota ocurrida en Mallorca, donde aseguró haberse sentido incómodo al no entender a una mujer que le hablaba en mallorquín. Su conclusión fue que, en entornos laborales, no debería exigirse a alguien hablar esas lenguas si no las domina, algo que provocó la reacción inmediata de Max y Tinho. Ambos le explicaron que precisamente en trabajos de atención al público se prioriza a quienes manejan más idiomas, entre ellos las lenguas cooficiales, porque son tan oficiales como el castellano.

Sin embargo, Iván se mantuvo firme en su postura, insistiendo en que no se le podía exigir aprender un idioma regional para poder trabajar, lo que dio pie a que sus compañeros le recordaran que lo mínimo es respetar la cultura y las lenguas de los territorios en los que uno decide instalarse.

El público está revolucionado

El debate terminó con Max visiblemente frustrado y abandonando la conversación, mientras Tinho trataba de razonar con Iván para hacerle entender que, en Galicia, él mismo se encuentra en situaciones similares y que la clave está en mantener la educación y el respeto. Sin embargo, la fijación de Iván impidió que el diálogo llegara a buen puerto, dejando un sabor amargo en el ambiente de la Academia y, sobre todo, en los seguidores del programa que siguen las 24 horas de emisión en directo.

Por favor el delirio de Ivan Rojo autopercibiendose super estrella continua lloro de risa#OTDirecto23S #OT2025 pic.twitter.com/HyYAtK29Pk — ✨️ (@Lgbtorta_) September 23, 2025

Los comentarios en plataformas como X (antes Twitter) no se hicieron esperar, y gran parte de la audiencia expresó su indignación con mensajes muy duros. «Como catalana siento que cuando dicen estas cosas me parece una falta de respeto total», escribía una usuaria, mientras otro añadía: «No tiene ni idea de lo que significa cooficial y tiene el valor de rebatir». Otros internautas fueron más allá al vaticinar que Iván será recordado no por su talento musical, sino por «soltar barbaridades y ser un ignorante».

Este episodio ha abierto un debate más amplio sobre el papel de las lenguas cooficiales en España y el desconocimiento que todavía existe en algunos sectores, pero lo cierto es que, para Iván Rojo, la polémica ha supuesto un duro golpe a su imagen dentro y fuera de la Academia.