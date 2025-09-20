Ganó ‘Operación Triunfo’ y 20 años después acaba de revelar lo que nadie esperaba: todos en shock

La nueva edición de Operación Triunfo está dando mucho de que hablar y gran parte del éxito es de Chenoa, quien se ha puesto al frente del concurso en calidad de presentadora y ha conseguido que todos los participantes se sientan cómodos. El público ya ha comenzado a elegir a los favoritos de la temporada y algunos usuarios de la red social X (antiguo Twitter) han hecho comentarios que están causando mucho revuelo. Uno de ellos ha motivado que el ganador de 2005 haga una revelación que nadie había esperado. Como algunos podéis estar imaginando, a continuación vamos a hablar de Sergio Rivero, quien acaba de anunciar su orientación sexual a través de las redes sociales. Pero, ¿por qué lo ha hecho justo ahora?

Un seguidor de Operación Triunfo 2025 ha escrito el siguiente mensaje: «He de decir que echo de menos un Bisbal, Carrasco, Pablo López, Sergio Rivero, Miguel Nandez, Víctor Estévez, Moritz, Guillermo Martín. ¿Dónde están los hombres heteros en este país?». Estas palabras han provocado una ola de polémica que ha llegado hasta Sergio, quien no ha dudado en contestar diciendo: «Quítame de esa lista, yo no soy hetero». De esta manera, ha dejado en evidencia al espectador que le había señalado como «referente».

quítame de esta lista yo no soy hetero🧍🏻 https://t.co/rj9yvCOJW8 — Sergio Rivero (@SergioRivero) September 16, 2025

Las plataformas digitales no han tardado en llenarse de reacciones. La audiencia se ha posicionado masivamente con Sergio Rivero. «Muchas gracias por lo que acabas de hacer. Siempre he sabido que eras muy grande», le ha dicho uno de sus fans. «Hace falta más artistas como tú», añade otro. Sin embargo, en OKDIARIO queremos hacer una mención especial a las palabras que le ha dedicado Angy Fernández, una actriz que saltó a la fama gracias a la serie Física o Química y que estuvo a punto de representar a España en el festival de Eurovisión. «Fuiste mi favorito y mi crush», la ha reconocido la artista.

Con todo esto, podemos decir que es un buen momento para hacer un repaso a la trayectoria de Sergio Rivero. Después de investigar su carrera, hemos descubierto que no es la primera vez que da un paso adelante. Hace unos años, cuando estaba en uno de sus mejores momentos profesionales, decidió salir de España para probar suerte en Estados Unidos y seguir formándose en Los Ángeles.

El éxito profesional de Sergio Rivero

Estamos en disposición de afirmar que Sergio Rivero se convirtió en uno de los nombres más cotizados de la música española cuando, con apenas 19 años, conquistó a siete millones de espectadores y se alzó como ganador de la cuarta edición de Operación Triunfo en 2005. Ese triunfo le dio un giro radical a su vida, no sólo porque recibió un adelanto de 300.000 euros que le permitió abandonar su trabajo como cajero de supermercado, sino porque de la noche a la mañana pasó de ser un joven anónimo a una estrella mediática.

Durante los primeros años tras su victoria vivió un auténtico torbellino de popularidad, rodeado de compromisos, giras, entrevistas y el lanzamiento de sus primeros proyectos discográficos. Sin embargo, con el paso del tiempo entendió que el camino que había tomado su carrera no terminaba de gustarle y que necesitaba reencontrarse con una música más auténtica.

Gracias a ese impulso inicial, Sergio logró publicar dos discos y un EP que consolidaron su presencia en la industria, llegando a vender más de 150.000 ejemplares de su primer trabajo, Quiero, lo que le valió un disco de platino. Aun así, él mismo reconoció años más tarde que aquella etapa estaba marcada por exigencias comerciales y por decisiones en las que no siempre podía implicarse de lleno. Admirador confeso de artistas como Alicia Keys, el protagonista de nuestra noticia buscaba un sonido más íntimo y honesto, razón por la cual en 2018 decidió recurrir al crowdfunding para financiar su proyecto Quantum.

La vida privada de Sergio Rivero

En lo personal, Sergio Rivero ha mantenido siempre un perfil muy discreto, ajeno al ruido mediático que otros compañeros de su generación sí abrazaron. Poco o nada se sabe de sus parejas o de su vida sentimental, ya que siempre ha preferido mantener ese ámbito al margen del escaparate público. Aun así, el pasado mes de marzo sorprendió a sus seguidores al compartir uno de los momentos más duros de su vida: el fallecimiento de su madre.

Como vemos, los últimos años no han sido sencillos para Sergio, que es plenamente consciente de que el mercado discográfico atraviesa una etapa muy complicada. No obstante, lejos de dejarse vencer por las dificultades, ha sabido reinventarse y apostar por su creatividad como herramienta para seguir adelante. Ha explorado nuevas formas de acercar su música al público, experimentando con distintos formatos y apoyándose en las plataformas digitales.

Aunque reconoce que no es fácil abrirse camino en una industria que ha cambiado tanto desde aquel 2005 que le catapultó a la fama, mantiene intacta la ilusión por seguir creando y disfrutando con lo que más le apasiona: la música. Para Rivero, más allá de los premios y reconocimientos, lo verdaderamente importante es conservar la libertad artística, de ahí que haya hablado abiertamente de su condición sexual.