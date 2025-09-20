‘OT 2025’. horario y cómo ver el segundo pase de micros de la Gala 1

Ha sido una larga espera, pero, por fin, los fans de OT 2025 han tenido la oportunidad de ver el gran estreno del programa. El popular talent show musical se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la pequeña pantalla. Y es que, a lo largo de su historia, han sido muchas las estrellas que han nacido en la Academia y nos han alegrado los días con su música. El pasado lunes, 15 de septiembre, la audiencia tuvo la oportunidad de ver la Gala 0 del formato. De esta manera, se pudo conocer de forma oficial el nombre de los 16 concursantes que dan forma a la edición.

Durante los últimos días, y siguiendo con la temática del concurso, los seguidores del formato tuvieron la oportunidad de ver el reparto de temas. Cada concursante ya sabe cuál será la canción que tendrá que defender en la Gala 1, que tendrá lugar el próximo lunes día 22 de septiembre. Además, ya son conocedores de quién será su compañero de travesía. Por ello, desde entonces, se han puesto manos a la obra para darlo todo a nivel vocal, escenográfico e interpretativo. Lejos de quedar aquí, también se ha realizado el primer pase de micros de la edición, el cual no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, estamos siendo testigos de una de las temporadas más prometedoras.

Por primera vez, el programa se emite en directo en seis países de Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú). Una gran novedad con la que el formato deja claro su creciente internacionalización. Asimismo, y respecto al primer pase de micros de OT 2025, cabe señalar que ha sido un absoluto éxito de emisión. De hecho, poco ha tardado en revolucionar a los seguidores de redes sociales.

Horario y cómo ver el segundo pase de micros de ‘OT 2025’

Como bien saben los fans, en ediciones pasadas, los pases de micros tenían lugar a las 18:30 horas. Pero, este año se han producido ciertos cambios. Los pases tendrán lugar a las 20:00h (hora antes en el archipiélago canario). Además, ya no se podrá ver desde el canal oficial de YouTube. Pues, para ser partícipe de esta experiencia será necesario estar suscrito a la plataforma de Prime Video.

Gracias a la plataforma de pago, los seguidores podrán seguir de cerca esta etapa del concurso. Pues, mediante Conexión OT, con la artista y presentadora Míriam Rodríguez, se podrá ver este proceso musical que están llevando a cabo los concursantes. Pero, ¿cuándo tendrá lugar este segundo pase? Pues, según se ha informado, el segundo pase de micros tendrá lugar este 20 de septiembre.