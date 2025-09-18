‘OT 2025’: horario y cómo ver el primer pase de micros de la Gala 1

Hace tan solo unos días, los más fieles seguidores de Operación Triunfo tuvieron la oportunidad de ver por comenzada una nueva edición. El pasado lunes 15 de septiembre disfrutamos de la esperada Gala 0, en la que conocimos el nombre de los 16 jóvenes que cumplirían su sueño de vivir en la Academia más famosa de la televisión. Tan solo unas horas después, se produjo el mítico reparto de temas con Noemí Galera y Manu Guix, en la que los concursantes conocían no solamente las canciones en las que tendrían que trabajar durante la semana, así como el compañero con el que lo harían a lo largo de estos días. Desde entonces, no han dejado de trabajar en sus propuestas, tanto a nivel vocal como interpretativo y escenográfico. Es un hecho que los concursantes de OT 2025 están haciendo todo lo que está en su mano para mostrar su mejor versión en la próxima Gala 1.

Algo que podremos comprobar en el primer pase de micros de la edición. Bien es cierto que va a haber ciertos cambios para esta nueva edición. En primer lugar, la hora. Normalmente, el primer pase de micros se realizaba los jueves a las 18:30 horas. En OT 2025 se retrasará hasta las 20:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias). Pero no todo queda ahí, puesto que este primer pase de micros, al igual que el resto que se llevarán a cabo en esta nueva edición de Operación Triunfo, no se podrá ver en directo desde el directo de YouTube. Así pues, ¿dónde podremos ver a los concursantes enfrentarse a la valoración de los profesores? En Prime Video, concretamente en Conexión OT con la artista y presentadora Míriam Rodríguez. Así pues, los más fieles seguidores del formato tendrán que conectarse en directo a través de la plataforma de streaming que da vida a este mítico programa musical.

Horario y cómo ver el primer pase de micros de ‘OT 2025’

Este jueves 18 de septiembre, los concursantes de esta edición no solamente disfrutarán de una clase de composición, sino que contarán con diversas clases con las que podrán perfeccionar su propuesta para la Gala 1. Todos ellos cuentan con retos verdaderamente sorprendentes, por lo que deberán superarse para continuar en el concurso.

Así pues, aprovecharán hasta el último segundo del día para seguir practicando su canción, de cara al primer pase de micros que se celebrará a las 20:00 horas. En él, los concursantes mostrarán su evolución desde que descubrieron el tema en el que tenían que trabajar durante la semana.

En este encuentro, los profesores no solamente les valorarán, sino que les harán saber los aspectos que deberán mejorar en los próximos días. Los fieles seguidores de OT 2025 que quieran ver este pase de micros lo harán a través de Prime Video, ya que, por primera vez, no se emitirá en el directo de YouTube. ¡No te lo puedes perder!