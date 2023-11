Así es Noemí Galera fuera de OT: su marido, sus hijos y su trayectoria profesional

¿Cómo es Noemí Galera cuando se apagan los focos de ‘Operación Triunfo’? La famosa directora de la Academia lleva más de dos décadas trabajando con la productora Gestmusic. Sumisión es encargarse del casting del programa y controlar todo lo que sucede dentro de la residencia donde conviven los concursantes. Con el paso del tiempo se ha convertido en un rostro muy popular, pero todavía hay muchas cosas que no se saben de ella. Intenta mantener las distancias para no llamar la atención de la prensa, pero es imposible omitir su nombre en determinadas circunstancias.

‘Operación Triunfo’ ha regresado gracias a Amazon Prime. La famosa plataforma ha apostado por Chenoa para ser la presentadora del reality y como no podía ser de otra forma Noemí Galera dirige la Academia. Tiene una reputación formidable y ha conseguido algo realmente importante: conectar con el gran público. Se ha ganado el apoyo de los seguidores del formato, por eso Gestmusic nunca ha pensado en prescindir de sus servicios. Pero, ¿quién es realmente Noemí? Sabemos con quién está casada.

La identidad del marido de Noemí Galera

El pasado 20 de noviembre se estrenó la nueva edición de ‘Operación Triunfo’ y este acontecimiento ha hecho que Noemí Galera regrese a primera línea mediática. Durante mucho tiempo ha logrado mantener su vida privada al margen de las cámaras, pero cada vez tiene más seguidores y ya le resulta imposible ocultar quién es su marido. Lleva 14 años casada con Arnau Vilà, un músico y compositor que disfruta de una trayectoria impecable.

Fruto del amor entre Arnau y Noemí han nacido dos niños: Aina y Lluc, de 13 y 11 años respectivamente. Darse el ‘sí, quiero’ con él fue una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, pero también la más arriesgada. En el programa ‘Burradas’, espacio presentado por su amigo Ángel Llácer, confesó que antes de formalizar su relación con Arnau Vilà tenía otra pareja y lo dejó todo por él.

La confesión de Noemí relacionada con Arnau

Noemí Galera disfruta de una bonita amistad con Ángel Llácer, por eso decidió participar en su programa y le contó algo sobre su marido que no dejó indiferente a nadie y que todavía sigue generando repercusión. «Cuando conocí Arnau yo llevaba casada 15 años con otro señor. Y en 15 días me lié la manta hasta la cabeza y dije: ‘Hasta aquí. Y 9 años después tengo dos niños. Una burrada que me ha funcionado muy bien», declaró al respecto. Ha sido una de las únicas veces que ha hablado de su vida privada, pero fue completamente sincera.

Noemí tuvo a su primera hija con 43 años

Noemí Galera fue madre con 43 años y siempre pensó que nunca daría el paso, pero en estos momentos sabe que es lo mejor que le ha pasado en su vida. Eso sí, en el programa citado anteriormente reconoció que el proceso no es tan sencillo como parece. «Me gustaría que mis hijos no pensarán cuando son mayores que yo les he dedicado poco tiempo», declaró. Según sus palabras, Arnau «tiene más mano» con los pequeños, pero ella está muy pendiente de su desarrollo.