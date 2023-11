Noemí Galera da un toque de atención a los concursantes de ‘OT 2023’: «Estáis a por uvas»

Vuelve la vida en la academia con OT 2023. Vuelven los pases de micros, los ensayos, las clases, la vida en directo… Y vuelven las regañinas de Noemí Galera a los «triunfitos». Los fans del programa las conocen como «broncOT». Y es que apenas 48 horas más tarde de que los concursantes ingresaran en la que sería su casa los próximos tres meses, la directora de la academia tuvo que darles un toque de atención.

El pasado martes 22 de noviembre, en su primer día en la academia, mientras los concursantes se encontraban en clase de canto coral, dirigida por Gerard Ibáñez, la directora entró en la sala. Justo antes de empezar la clase, Noemí Galera les pidió a los jóvenes que dejaran las maletas en recepción y que recogieran la ropa, algo que los concursantes ignoraron.

Y al segundo día llegó el primer BroncOT de la edición#OTDirecto22N pic.twitter.com/icCo77aopf — #OT2023 (@OT24h) November 22, 2023

«Aquí hay un montón de gente trabajando para que vosotros estéis cómodos, para sacaros las cosas de en medio, para que se vea todo mejor, y vosotros a por uvas. Yo entiendo que es el principio y tenéis que acostumbraros al horario, pero no os encantéis. Esto va a saco, y quien no siga el horario…», les decía la catalana.

«Ahora os estamos dando margen. Vosotros tenéis unos móviles estupendos donde está la hora, tenéis un reloj allí y os tenéis que poner las pilas con el horario». Además, la directora les advertía de que, a partir de ahora, quien no cumpliese el horario, tendría consecuencias: «Hoy lo voy a permitir, pero a partir de mañana, el que no esté en la clase cuando suena el timbre, no va a entrar. Esto es así. Por respeto a los profesores, a la gente que está trabajando, por respeto a los compañeros».

Los concursantes de OT 2023 tendrán que empezar a ser más disciplinarios si no quieren volver a recibir otra bronca de su directora. Ahora, los «triunfitos» se están preparando para la gala de la próxima semana.