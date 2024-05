El motivo por el que Anabel Pantoja no acudió a la comunión del hijo de Isa Pantoja

La comunión de Albertito, el hijo de Isa Pantoja, ha estado cargada de polémica. La colaboradora organizó una fiesta por todo lo alto e invitó a sus familiares y amigos cercanos, pero una vez más se encontró con una negativa por parte del clan. Con Kiko Rivera e Irene Rosales no tiene ningún tipo de relación, pero pensó que Anabel Pantoja sí iba a asistir. ¿El problema? Que la influencer no ha acompañado a Isa en este día tan importante para ella. La periodista Alexia Rivas ha destapado el verdadero motivo por el que Anabel declinó la invitación. La sevillana asegura que le resultó imposible estar en el convite porque tenía un viaje programado, aunque la información de Alexia dice justamente lo contrario.

«Anabel Pantoja estaba invitada y no pudo acudir. En el vídeo decía que estaba en Estados Unidos, pero ella se va el día siguiente por lo que estuvo el día de la comunión si estaba en Madrid, desconozco los motivos por los que no fue», ha declarado la colaboradora de ‘Vamos a Ver’. La verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz, así que el motivo por el que Anabel dio de lado a su prima ya está en boca de todos. Lo único cierto era que no quería coincidir con Dulce Delapiedra, la famosa niñera de Isa. Dulce es una de las grandes enemigas de Isabel Pantoja, ha tenido muchos problemas con la tonadillera y Anabel no quiere estar cerca de ella.

«Estuvo Dulce, que es además la madrina de Alberto e Isa y estuvo arropada por sus amigos más íntimos, que son los que ha elegido», ha declarado Alexia. Isa Pantoja ha tocado fondo. Siempre ha sido muy prudente y ha intentado proteger a su madre de determinados rumores, pero ya está cansada de disimular y ha reconocido que ni siquiera le envió una invitación para la comunión. No fue a su boda y tampoco ha estado en otros acontecimientos importantes.

Isa Pantoja ha dado explicaciones

Alexia Rivas fue la primera en reconocer que Isabel Pantoja no estaba invitada a la comunión de Albertito. «No, evidentemente no estaba invitada por una sencilla razón: cuando no te preocupas por tu nieto, ni cuando va al colegio, ni cuando tiene médico, ni cómo le han ido las notas, no estás en su vida, pues reniegas para lo bueno, para lo malo y en este caso no tenía ninguna lógica invitarla», declaró exactamente. Isa, haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, se presentó en su programa y admitió que Alexia estaba diciendo la verdad.

«Lo pasamos muy bien, lo celebramos con quien pudo venir. A mi madre no la invité porque sabía que no iba a ir. Es que una persona que se desentiende de cumpleaños, de Navidades, etcétera y entiendo que no iba a venir a la comunión», comenta la colaboradora. Está muy dolida porque Isabel Pantoja nunca se ha preocupado de Albertito, quien tuvo adoración por ella durante sus primeros años de vida. «Yo no la espero y creo que mi hijo tampoco. Si pasa cualquier cosa, ya sea buena o mala, no va a haber ese contacto por su parte».

Isa se casó hace unos meses con Asraf Beno y diseñó una boda para que su madre se sintiera cómoda y pudiera asistir. De hecho estaba dispuesta a no invitar a Dulce, la única persona que nunca le ha dado la espalda, para poder contar con la presencia de Isabel Pantoja. Cuando todo estaba preparado recibió una llamada por parte de la cantante declinando la invitación y esto marcó un antes y un después. A partir de ese instante se dio cuenta de que no podía contar con ella, de ahí que no le haya llamado para la comunión de Albertito.

Dulce, un apoyo incondicional

Ahora todo el mundo sabe que Anabel Pantoja estaba en España el día de la comunión de Albertito. A pesar de su buena relación con Isa, la influencer no quiso ir a la comunión para no tener problemas con Isabel Pantoja. No estaba dispuesta a compartir mesa con Dulce, quien está de plena actualidad a raíz de una entrevista que ha dado en ‘Lecturas’. La famosa niñera asegura que está atravesando una situación verdaderamente complicada, tanto a nivel emocional como económico. Recordemos que en su momento fue la concursante estrella de ‘Supervivientes’, pero promete que no le queda nada del dinero que ganó en Honduras.

Dulce Delapiedra insiste en que está subsistiendo gracias a una pensión, aunque apenas le llega para pagar el alquiler y necesita ayuda urgente. Tanto es así que, siempre según sus palabras, ha estado a punto de rendirse en varias ocasiones, pero por suerte cuenta con el apoyo de Isa Pantoja. El amor es mutuo. La colaboradora piensa que su niñera es una de las pocas personas que ha estado a su lado en todo momento. No puede decir lo mismo ni de su madre, ni de su hermano ni de su prima.

Isa ha modificado su hoja de ruta. Antes estaba dispuesta a tolerar ciertos atrevimientos, pero ahora ha dado prioridad a su hijo. Desde que es madre solamente le importa lo que hace referencia a su pequeño, por eso no perdonará algunas cosas que han sucedido en los últimos meses. «Hay algo muy importante para mí, que es mi hijo, y voy a anteponer siempre a las personas que le quieran y que le cuiden». Tal y como ella misma ha confirmado, Isabel Pantoja lleva meses sin interesarse por el bienestar de su nieto.