Meteocat avisa de la tromba de agua que puede caer hoy en Barcelona: «Peligro»

Meteocat, el servicio meteorológico de Cataluña ya ha empezado a advertir a la población de lo que pueda pasar hoy en Barcelona. Esta comunidad está en peligro ante lo que pueda pasar con las tormentas que son especialmente preocupantes en este territorio.

La lluvia se ha convertido en un elemento que hemos tenido en cuenta en unos días en los que las cifras se han empezado a mover de una forma extraordinaria. Del verano hemos pasado casi al invierno a una velocidad que pone los pelos de punta.

Puede caer hoy una tromba de agua en Barcelona

Barcelona es uno de los territorios del país que está en serio peligro si nos fijamos en lo que tenemos por delante. Un cambio de tiempo que puede traducirse en una serie de detalles que son fundamentales y que quizás tengamos sobre la mesa en este momento. La situación puede ser crítica.

Hemos pasado de unas temperaturas de récord a un giro radical en el guion de lo que estábamos esperando. La temperatura ha cambiado, quizás esa chaqueta que habíamos guardado en el armario debe volver a ser una realidad si nos fijamos en las temperaturas que estamos teniendo en estos días.

Parece que el verano no quiere llegar si nos fijamos en todo lo que tenemos por delante en este momento. La situación puede ser especialmente preocupante en aquellos puntos del país más afectados por el agua. Parece que la primavera está dando sus últimos coletazos y lo hace a gran velocidad.

Habrá llegado el momento de ver qué nos está esperando en unos días en los que parecerá que el sol se esconde por completo y nos casi regala un nuevo invierno. Las lluvias y las tormentas irán acompañadas de un marcado descenso de las temperaturas que hemos podido ver llegar a gran velocidad.

Será mejor que preparemos el paraguas, no sólo Meteocat tiene las alertas activadas, también la AEMET se prepara para un episodio inusual. Llega un descenso de las temperaturas y lo hace con la mirada puesta a unas consecuencias que pueden ser terribles. Toma nota de lo que nos espera hoy.

La situación va a cambiar y lo hará ante una velocidad que realmente nunca hubiéramos imaginado. El momento ha llegado y eso quiere decir que debemos prepararnos para lo peor, un nuevo fenómeno meteorológico nos espera.

Esta es la previsión del tiempo de la AEMET

#Predicció3dies Els dies vinents esperem: ⛅ nuvolositat abundant 🌦️ xàfecs localment forts 🌡️ temperatura lleugerament a la baixa Teniu tots els detalls del pronòstic a 👇 : https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/bK6TazzIPQ — Meteocat (@meteocat) June 10, 2024

La AEMET también ha lanzado sus propias alertas ante un cambio de tiempo que puede llegar a ser especialmente complicado para todos. Son tiempos complicados que realmente nunca sabes qué te pueden deparar, sino que simplemente debes estar pendiente de esta importante previsión del tiempo.

La previsión del tiempo no deja ninguna duda de lo que nos espera: «Se prevé que continúe una situación inestable el tercio sudeste y extremo nordeste peninsulares, con cielos nubosos y precipitaciones. En general serán de carácter más débil al principio para, por la tarde, con nubes de evolución, tender a generalizarse e intensificarse en forma de chubascos acompañados de tormenta, pudiendo llegar a localmente fuertes en áreas de la mitad nordeste de Cataluña y, especialmente, en el interior sudeste peninsular. De forma menos probable e intensa pueden darse en Baleares y resto de áreas de la mitad sudeste peninsular. Podrían extenderse también a zonas del interior del oeste de Andalucía. Asimismo, en el norte de Galicia, vertiente cantábrica, alto Ebro y resto del Pirineo habrá cielos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas, más abundantes en montaña por la tarde. Por el contrario, no se esperan en el centro y sur de Galicia, meseta Norte y Extremadura, donde se prevén cielos poco nubosos o con intervalos. En Canarias se esperan intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones ocasionales aisladas en las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales en montañas del extremo norte, tercio sur y norte de la Ibérica».

Las temperaturas van a verse afectadas por estas lluvias: «Las temperaturas máximas descenderán en el área mediterránea y extremo norte, especialmente interior sudeste, con aumentos en Extremadura y centro. Las mínimas descenderán, en general, acusadamente en Castilla y León».

El viento también acabará siendo protagonista si nos fijamos en esta previsión: «Se prevé un predominio de vientos de componente norte en la mitad norte peninsular, de componentes norte y este en el norte del área mediterránea, y de componente oeste en el suroeste y Alborán. Vientos flojos variables en el resto. Se podrán dar intervalos de fuerte en litorales del sudoeste de Galicia. Alisios en Canarias».

Cataluña es uno de los puntos más afectados por este tiempo especialmente violento al que nos enfrentamos. Tocará estar preparado para lo peor en ella, con el paraguas en mano y sin salir de casa cuando la situación se empiece a complicar o al menos haciéndolo, extremando las precauciones.