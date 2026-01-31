El mes de febrero no será como esperábamos y la AEMET confirma que lo que llega es peor: «Vienen nuevas…»

Lo que llega este mes de febrero no será como esperábamos, la AEMET confirma que nos espera algo mucho peor. Cuando nos imaginábamos una primavera que quizás se hacía notar antes de que fuera la fecha iniciada, en estos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos, será el momento de prepararnos para un nuevo cambio. Después de unas jornadas en las que cada detalle puede acabar siendo esencial en estos días en los que realmente todo puede ser esencial. Es hora de conocer este destacado cambio de ciclo que puede acabar marcando una diferencia importante.

Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. De la misma forma que después de unos años de temperaturas por encima de lo normal y de unas lluvias que parecía que habían quedado atrás, nos cuesta entender este invierno que es todo lo contrario. Tenemos que estar preparados para una novedad importante que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. La AEMET no tiene dudas de lo que nos espera.

No será como esperábamos este mes de febrero

Este mes de febrero puede acabar siendo mucho peor de lo que realmente puede ser, con la mirada puesta a un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, tendremos que empezar a tener en mente algunos cambios que hasta la fecha no hubiéramos esperado que tengamos por delante.

Este tiempo que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de estos días, puede darnos alguna que otra sorpresa que podría acabar siendo la que nos dará más de una alegría inesperada. Sobre todo, si tenemos en consideración que estamos ante un cambio que puede convertirse en la antesala de algo más.

Es hora de saber qué pasará en este febrero que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que el tiempo puede ser esencial. Tendremos que ver qué nos espera en un mes de febrero en el que las buenas noticias no llegarán con el tiempo, sino todo lo contrario. Seguiremos viendo llegar una situación del todo inesperada que puede convertirse en la antesala de algo más. La AEMET ha confirmado lo que parecía imposible.

La AEMET confirma que lo que llega es peor

Parece imposible pensar en un mes de febrero que puede ser peor de lo que esperábamos, pero ha acabado siendo una dura realidad. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede iniciar uno nuevo, empezarán nuevas borrascas con nombre propio que también van a traer inestabilidad.

Tal y como nos explican desde el blog de la AEMET: «Se prevé que una borrasca se sitúe al noroeste de Galicia dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares que serán menos probables e intensas en la fachada oriental y Baleares. Por el contrario, los mayores acumulados se darán en el oeste de Galicia y zonas de montaña y aledañas de la meseta Sur, de Andalucía y Pirineos principalmente en las vertientes sur donde se espera que sean más persistentes. Nevará en las montañas de la mitad norte y del sureste peninsular en cotas por encima de 1600/1800 metros bajando al final a 1000/1400 m. Cielos nubosos en Canarias con lluvias débiles más probables en el norte de las islas. Bancos de nieblas matinales en zonas de montaña y extensas brumas frontales. Temperaturas máximas en descenso en la mitad oeste peninsular y Ceuta y en ascenso en el resto, Melilla y Baleares excepto en zonas litorales del sureste de Andalucía con descensos. Mínimas en descenso en el oeste y en ascenso en el resto. En Canarias ligeros cambios. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste. Predominará el viento moderado de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en litorales del Cantábrico y con probables rachas muy fuertes en los de Galicia; fuertes en el golfo de Cádiz con probables rachas muy fuertes en litorales y amainando, intervalos de fuerte con probables rachas muy fuertes en litorales del área sur mediterránea y moderados en el resto excepto en el noreste peninsular donde serán menos intensos. También se esperan rachas muy fuertes en amplias áreas de montaña y zonas aledañas del interior peninsular. En Canarias vientos del noroeste moderados».

Siguiendo con la misma previsión: «Se espera la entrada por el oeste de una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península, débiles en la fachada mediterránea, poco probables en el noreste peninsular y no se esperan en Baleares, sureste y Melilla. Serán más persistentes en el oeste peninsular y no se descarta que localmente fuertes y acompañadas por tormenta en el oeste de Galicia. Nevará en montañas de la mitad norte a una cota 1100/1300 metros subiendo rápidamente a 2000m en el centro y durante la tarde a 1600/1800m en Pirineos. En Canarias, nuboso en el norte de las islas con posibles