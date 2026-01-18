Un médico se queja de su sueldo, pide trabajo a Mercadona y la respuesta del supermercado es para enmarcar

En los últimos días, se ha hecho viral una publicación en redes sociales en la que Mercadona responde a un médico que solicitó empleo en la cadena de supermercados presidida por Juan Roig para «mejorar su sueldo». El médico señala que, tras calcular su «precio por hora real», éste asciende a 8,82 euros, muy por debajo del salario que podría recibir trabajando como cajero en Mercadona, que según indica sería de 9,4 euros por hora. Además, este empleo le evitaría «pasar 72 noches sin dormir al año».

Mercadona respondió rápidamente al mensaje a través de su cuenta oficial en X, invitándole a «crearse un perfil de candidato en el Portal de Empleo», Asimismo, la compañía aconsejó mantener siempre actualizado su perfil «para que podamos tenerlo en cuenta» y cerró la conversación deseándole «mucha suerte», acompañado de un emoticono de trébol de cuatro hojas.

Un médico pide trabajo en Mercadona

Esta publicación ha generado un gran debate en redes sociales sobre la retribución de los médicos residentes. Algunos usuarios han destacado la carga de trabajo y la presión que soportan los R4, mientras que otros consideran que las cifras que muestra no son reales, y le recuerdan que está recibiendo formación gratuita.

Hola @Mercadona 👋 Pregunta totalmente seria: Soy R4 de Cirugía (11 años de formación universitaria + guardias de 24h). He calculado mi precio por hora real y me sale a 8,82€ (ver abajo). ¿Tenéis alguna vacante de cajero disponible? Es para mejorar mi sueldo. — 7,82€ La Hora (MediSueldos) (@replysl) January 10, 2026

El médico, ante la avalancha de comentarios, ha matizado algunos aspectos:

«A las 4: 00 horas el Mercadona cierra y el cajero duerme.

Yo sigo despierto tomando decisiones vitales.

Si él falla, rompe un bote. Si yo fallo, me enfrento al Código Penal. Asumir riesgo de cárcel cobrando menos que un reponedor no es «disponibilidad», es una estafa.»

Yo sigo despierto tomando decisiones vitales. Si él falla, rompe un bote. Si yo fallo, me enfrento al Código Penal. Asumir riesgo de cárcel cobrando menos que un reponedor no es «disponibilidad», es una estafa.» «Lo que asusta no son los 92€, es la letra pequeña.Si fallo la intubación (3,50€), el paciente muere y yo a la cárcel. Si falla el técnico de la lavadora (60€), se inunda la cocina. Pedimos que la responsabilidad de una vida valga más que una entrada de cine».

Reacciones de los usuarios

«¿Puedes publicar una nómina?, ya no de diciembre porque los R4, con suerte, habréis rascado una de las guardias especiales de navidades pero esas se las quedan los adjuntos, claro. Una de un mes normal, el que quieras y luego hablamos si ganas mas o menos que en otros sitios», pregunta uno de los usuarios. A lo que el médico responde «Salva, los datos son del BOE. La trampa es mirar el total: ganar 2.800€ por vivir en el hospital (270h/mes) sale a ~9€/h. En la web tienes la realidad completa: Hora real < Cajero Mercadona (9,40€). Trabajamos +770h al año que un oficinista. 72 noches sin dormir/año».

Otros usuarios comentaron lo siguiente en la publicación:

«Un R4 es, básicamente, una estudiante de especialidad. Está recibiendo formación gratuita y lo que es, en esencia, una beca: es supervisada, tiene sesiones bibliográficas, monográficas etc. Me parecería bien que le pagasen más, pero entonces pague usted la formación que recibe».

«Eres residente. Eso quiere decir que aún estás en formación y que necesitas quien te supervise cada hora que trabajas. ¿Calculamos el precio que cuesta formar a un médico en España, y que sale de los impuestos de todos y sirve para que luego tu, una vez formado y ejerciendo como médico, ganes una media bastante superior a los 3000€/mes? ¿Por qué no comparas el salario medio de un médico, no de un residente, con el de cualquier otro oficio y verás que sois de los mejor pagados?

«Estás en formación es normal. Los becarios cobran todavía menos. Cuando acabes la residencia ya no te quejarás tanto».

Empleo en Mercadona

«El Modelo de Mercadona se basa en la confianza en las personas, considerando su desarrollo y bienestar como aspectos fundamentales para avanzar y fortalecer un proyecto que no solo crea valor, sino que lo distribuye entre todos los Componentes de la empresa. Por ello, promueve una cultura de escucha activa y transparencia con toda su plantilla, lo que favorece un entorno laboral donde prevalecen sus valores: la humildad, el esfuerzo y la confianza, así como la generación de oportunidades de crecimiento».

Uno de los puestos más ofertados es el de preparador de pedidos en almacén en diferentes localidades de España. «La persona seleccionada será responsable de organizar y preparar los pedidos de abastecimiento para las tiendas, trabajando en un entorno dinámico y colaborativo. Se valoran candidatos organizados, eficientes y con capacidad para integrarse en un equipo»

Dependiendo de la disponibilidad, se ofrecen distintas jornadas y retribuciones: 40 horas semanales distribuidas en 5 días con un salario bruto de 1.734€ al mes; 22,5 horas semanales en tres días, con un salario de 975€; o 15 horas semanales en dos días, con una retribución de 650€ brutos al mes. Los turnos pueden ser fijos de mañana, tarde o noche.