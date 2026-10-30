Mario Picazo sobre el tiempo en Halloween: «El escenario más probable sigue siendo noches frescas con posibilidad de nieblas matinales»

La festividad del Día de Todos los Santos y la noche de Halloween coinciden en una época del año en la que las temperaturas suelen ser inestables. Muchos padres y niños están pendientes de los termómetros los días previos, no solo para adaptar sus actividades, sino también para hacer lo propio con los disfraces que van a vestir.

El mes de noviembre traerá consigo una bajada de temperaturas significativa respecto a octubre. Hasta la fecha, las temperaturas en España se mantienen estables, con días protagonizados por temperaturas medias y noches frías. Para la noche del 31 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de entre 9ºC y 2ºC.

Un sábado de bajas temperaturas

Según los pronósticos, el día comenzará con temperaturas frescas durante toda la mañana en todo el país. A medida que vaya avanzando, el sol y el calor llegarán de manera progresiva. En algunos puntos de la península, como la región de Murcia, se alcanzarán los 26 grados de máxima. En Canarias las temperaturas también serán elevadas, rondando los 25ºC a mediodía y a primera hora de la tarde.

Predicción del puente de Todos los Santos (actiualización): 🌞Predominio de sol en gran parte de la península. 🌧️ Viernes y sábado, en Baleares, chubascos algunos con tormenta y de fuerte intensidad; en el litoral levantino chubascos ocasionales. https://t.co/kMniUIkbQv — AEMET (@AEMET_Esp) October 30, 2026

Con el transcurso del día, las temperaturas se desplomarán en muchos puntos de la península. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en algunas ciudades como Vitoria, Valladolid, Salamanca o Soria, las mínimas serán de entre 2ºC y 3ºC . En el centro de la península las temperaturas serán moderadas, con máximas de 21ºC y mínimas de 9ºC . Por ello conviene revisar bien las temperaturas antes de salir de casa.

La llegada de una DANA en noviembre

Tras el puente de Todos los Santos, las temperaturas descenderán considerablemente. Una nueva DANA traerá bajas temperaturas y precipitaciones en todo el país. «Lo importante llega para el 8 y para el 15 una DANA a España con la formación de tormentas en Murcia, Valencia y Andalucía. El 24 entran lluvias por Portugal», ha confirmado el meteorólogo Jorge Rey en su última publicación de YouTube.

No obstante, el joven que utiliza el método de las cabañuelas para pronosticar el tiempo prevé que entre mediados y finales de mes las temperaturas vuelvan a incrementar según se vaya deshaciendo la DANA. Rey añade que durante la última semana de noviembre el tiempo volverá a ser más inestable: «El 24 refresca con lluvias que entran por Portugal. Frentes que, en los siguientes días, gracias a la luna llena, llegan con fuerza a la mitad oeste y sur de España llegando con debilidad a Canarias. Hasta el 29 se esperan frentes que dejan un ambiente más que otoñal por el fresco y buenas nevadas en alta montaña. A los muy últimos días de noviembre ya todo se relaja”, explica el joven meteorólogo.