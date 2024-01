Mario Picazo lanza una preocupante advertencia sobre esta comunidad de España

Mario Picazo ha lanzado una preocupante advertencia sobre esta comunidad de España que ha dejado a todos en shock. El experto en el tiempo está muy pendiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor, dejando unos registros que son realmente preocupantes y que pueden traernos más de un dolor de cabeza. Estamos ante un cambio de ciclo en pleno mes de enero, los mapas del tiempo no dejan ninguna duda de lo que nos espera y no es nada bueno. Mario Picazo ha lanzado un serio aviso, especialmente a esta comunidad de España que no deja lugar a dudas.

Esta es la preocupante advertencia de Mario Picazo

El experto en el tiempo Mario Picazo ha lanzado un serio aviso que ha dejado a todos conmocionados. Nos enfrentamos a un cambio de tiempo que puede llegar a ser radicalmente distinto en todos los sentidos. Un nuevo desafío climático está a la vuelta de la esquina.

Este meteorólogo ha sido uno de los primeros y de los que lleva durante más tiempo, advirtiendo sobre el cambio climático al que nos enfrentamos. Vivimos unos días en los que parece que el clima nos está dando la espalda, de lo que sería normal a lo que tenemos ahora mismo.

La sequía es uno de los graves problemas que ha provocado este cambio de tiempo que ha acabado siendo el que marque un antes y un después. Desde hace meses que no llueve de forma continuada en el Mediterráneo, dejando algunas cifras que no son nada buenas y que pueden tener efectos sobre la propia naturaleza y el ser humano.

Cataluña ya se prepara para empezar unas restricciones que deben provocar la llegada de una nueva era. Desde hace décadas que esta comunidad no se encontraba en una situación similar. Dando lugar a algunos elementos que han acabado siendo los que hagan historia.

2023 se cerró como uno de los años más cálidos de los últimos tiempos, pero lo peor podría estar por llegar. Este 2024 no ha empezado nada bien, si tenemos en cuenta a todo lo que nos hemos tenido que enfrentar a un cambio de ciclo que realmente sorprende en todos los sentidos.

Mario Picazo ha querido advertir a la población, especialmente de esta comunidad, ante todo lo que nos está esperando. Esta es la dura previsión que realiza.

La previsión de Mario Picazo para España

España se queda al margen del mal tiempo que está azotando a gran parte de Europa y lo hace a consecuencia de un anticiclón que parece que nos acompañará durante toda la semana. Nos dejará sentir y ver una serie de elementos que son fundamentales y que pueden alejarnos de lo que sería habitual.

Tal y como afirma Mario Picazo desde su canal de El Tiempo: “Se retira el aire frío que estos días ha dejado temperaturas auténticamente invernales y va llegando aire más templado coincidiendo con la presencia de altas presiones en buena parte del suroeste de Europa. La situación de altas presiones persistentes va a servir para bloquear frentes y borrascas que se acercan por el oeste desde el Atlántico.”

El aumento de las temperaturas será una constante estos días, especialmente a partir del jueves. Un hecho que preocupa especialmente a los expertos como Mario Picazo que no dudan en estar muy pendientes de todo lo que está viendo llegar a estos mapas del tiempo.

Según este experto: “Con el paso de los días vamos a ir notando como las temperaturas se van suavizando en muchas zonas de España. Suben tanto las máximas como las mínimas y mientras de día los valores de las máximas conseguirán superar los 20 grados en algunas capitales del sur, de noche las heladas en las capitales habitualmente más frías no serán frecuentes.

La segunda quincena del mes de enero es la más fría del año en nuestro país, sin embargo, estos días las temperaturas van a estar por encima de la media habitual en muchas zonas.”

En lugar del frío que sería habitual en esta época del año, nos vamos a encontrar con un tiempo radicalmente diferente. La previsión de Mario Picazo nos alerta que, siendo la quincena más fría del año, desde que se tienen registros, lo de estos días será muy diferente.

Por lo que seguramente se van a batir muchos récords si tenemos en cuenta que las temperaturas estarán más de 10º por encima de lo que sería habitual. Son los efectos de un cambio climático que estamos notando especialmente en estos meses y años pasados. Parece que el mal tiempo, las borrascas y el descenso de temperaturas que cabría esperar, nos han olvidado por completo.

Será cuestión de esperar y ver qué es lo que acaba pasando durante las próximas horas en España.