Mario Picazo confirma lo que nadie esperaba: el cambio de tiempo va a ser demencial

Mario Picazo ha confirmado lo que nadie podría esperar en pleno veranillo de San Miguel, el cambio de tiempo va a ser totalmente demencial. Octubre ha empezado con unas temperaturas que parecen más propias del verano. No hay lluvia a la vista, pero eso no significa que no lleguen, lo harán acompañadas de una bajada significativa de las temperaturas que nos hará ir en busca de la chaqueta rápidamente. Mario Picazo tiene claro lo que está a punto de pasar, confirma el cambio que nadie esperaba.

El cambio de tiempo va a ser demencial según Mario Picazo

Valores excepcionales de temperatura este domingo en muchas zonas de España. En Montoro, Córdoba, la temperatura máxima ha llegado a 38.2 C , su temperatura más elevada en el mes de octubre. https://t.co/wPK8bkbu0u — Mario Picazo (@picazomario) October 1, 2023

Hemos asistido a una ola de calor en pleno mes de octubre, las cifras que rozaban los 40º en el Valle del Guadalquivir ya son históricas. Queremos que llegue un otoño que no termina de arrancar, este mes que acabamos de empezar ya ha batido todos los récords habidos y por haber en cuanto a cifras altas para esta época del año.

Mario Picazo arroja algo de luz, al confirmar lo que nadie esperaba. Esta dorsal anticiclónica que ha traído temperaturas por encima de lo que sería habitual para esta época del año, tiene los días contados. La llegada de aire frío y mal tiempo que pondrá las cosas de nuevo en su lugar es inminente.

Tocará esperar más de una semana, para seguir batiendo récords el mes de octubre. El canal del tiempo afirma que se han superado más de 90 récords en un solo día, en este inicio de una temporada marcada por las cifras por encima de lo 30º en casi todo el país. Estamos ante un tiempo que pone los pelos de punta.

Los expertos afirman que además de más caluroso de lo que sería habitual el tiempo anómalo también se materializará en una ausencia casi total de lluvias. Con algunas excepciones: “Las lluvias volverán a brillar por su ausencia. Tan solo este martes 3, se esperan algunas precipitaciones débiles en Galicia y el Cantábrico y el miércoles, podrían formarse algunos chubascos y tormentas por la tarde en el Pirineo. Más allá de esto, el paraguas no será necesario esta semana.”

Usaremos el paraguas para protegernos de un sol que caerá con mucha fuerza, especialmente durante las horas centrales del día. Por surte, durante la noche, refrescará un poco, en un contraste típico y normal de esta época del año.