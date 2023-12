Mario Picazo alerta de las consecuencias que tendrá el debilitamiento del vórtice polar en España, nos espera un sonado cambio de tiempo que marcará un 2024 que ya apunta maneras. Los expertos del tiempo están viendo llegar un año en el que hay puestas todas las esperanzas para poder acabar con los problemas de sequía y de altas temperaturas que han afectado a nuestro país. Estamos ante una situación cambiante que puede acabar siendo la que marca una etapa radicalmente distinta a la anterior. Estas son las consecuencias que según Mario Picazo notaremos de este debilitamiento del vórtice polar.

Mario Picazo lanza una alerta ante este fenómeno

Los días que hemos vivido un anticiclón casi permanente durante gran parte del mes de diciembre. Las temperaturas han estado por las nubes y eso es algo a lo que hemos tenido que enfrentarnos. Con un sol de justicia y unas cifras que han rozado los 30 grados en unos días de este mes que tradicionalmente se caracteriza por el frío, lo que está por llegar puede ser algo muy distinto.

La mirada a los mapas del tiempo y a una situación global que afecta de lleno a nuestro país es la que marca este cambio de situación que puede llegar a ser muy diferente. Por lo que tocará estar preparado para una serie de fenómenos que llegarán de forma inesperada y quizás no como nos imaginábamos en este 2024. Será mejor que estemos pendientes de ese vórtice polar que según Mario Picazo tendrá graves consecuencias.

El mal tiempo llega después de un fenómeno poco común que lleva gestándose muchos meses o incluso años. La situación que vivimos no es normal, como tampoco lo será esta novedad que nos rodeará. Esto es lo que nos espera.

Las consecuencias en España del debilitamiento del vórtice polar

Los expertos de Meteored han empezado a dar algunos datos sobre este fenómeno poco común. Según advierten: “En estos últimos días se está hablando de las consecuencias de un potente calentamiento súbito estratosférico y la posible ruptura del vórtice polar.” Lo que nos espera puede ser muy diferente de lo que hemos tenido en un 2023 atípico.

La explicación no deja lugar a dudas: “Recientemente se está hablando de las posibles consecuencias de un inminente y potente calentamiento súbito estratosférico (CSE) que podría provocar la ruptura del vórtice polar y cuyos efectos podrían dejarse sentir en unas semanas, aproximadamente para mediados de enero. Como ya explicamos en Meteored, el vórtice polar se desestabiliza, pudiendo variar de latitud o incluso dividirse en dos partes (bilocación).”

Lo que acabaría afectando a nuestro país con unas temperaturas que estaría muy por debajo de lo que sería habitual: “En ese caso, el aire muy frío confinado en el Ártico puede ser liberado hacia latitudes más bajas. No obstante, un CSE no implica automáticamente la llegada de una ola de frío a España. Habrá que ver los efectos del de ahora, pero muchos no producen alteraciones importantes al nivel del chorro polar en la troposfera, y las irrupciones de aire frío pueden darse en cualquier lugar del hemisferio norte. Este fenómeno le da otro plus de incertidumbre a la previsión de enero.”

De momento, las previsiones más próximas ya dan lugar a la entrada de más aire polar que haría bajar de forma significativa las temperaturas: “Sin embargo, la situación podría cambiar del 8 al 15 de enero, con una configuración de cresta atlántica que podría impulsar aire polar y ártico sobre el continente europeo, dejando temperaturas bastante bajas. En la Península y Baleares se normalizarían, no así en en el archipiélago canario, donde aún serían más altas de lo normal.”