Mariló Montero confiesa que está casada con un africano y nadie da crédito: «No ha habido divorcio»

Mariló Montero ha vuelto a convertirse en noticia gracias a una confesión tan insólita como inesperada. La periodista y presentadora ha relatado recientemente que, a día de hoy, sigue casada con un hombre africano, un vínculo que se originó durante un viaje a Namibia y del que ella misma no fue consciente en el momento en que se produjo. Una historia que ha causado asombro tanto por su carácter simbólico como por la naturalidad con la que la comunicadora la ha contado.

La revelación se produjo durante el espectáculo de Valeria Ros, humorista y amiga de Mariló Montero, a quien conoció durante su participación en MasterChef. En ese ambiente distendido, la periodista compartió una anécdota personal que, lejos de tratarse de una broma improvisada, corresponde a una vivencia real ocurrida en 2018, durante un safari por Namibia.

Con total franqueza, Montero explicó que, según las costumbres locales, contrajo matrimonio con el conductor del vehículo que la acompañaba durante aquella experiencia. «Ahora mismo estoy casada con un africano», afirmó, añadiendo con ironía que no ha habido ningún divorcio posterior. «Si hubo casamiento y no ha habido divorcio, sigo casada», remató, provocando la incredulidad del público.

El secreto de Mariló Montero

El episodio tuvo lugar durante una jornada de safari en la que Mariló Montero decidió descender del vehículo para adentrarse brevemente en la sabana y conocer de cerca el entorno natural. En ese momento, el chófer, responsable de su seguridad, le propuso acompañarla hasta una zona más tranquila y segura. Ella aceptó la sugerencia, sin sospechar que aquel paseo tendría un significado mucho más profundo del que imaginaba.

Durante el recorrido, el conductor comenzó a explicarle detalles sobre la flora local y, de manera espontánea, trenzó unas ramas verdes hasta formar una pulsera, que entregó a la periodista como recuerdo. Montero interpretó el gesto como una atención amable y especial, sin conocer la carga simbólica que aquel objeto tenía dentro de la cultura del lugar.

La pulsera, que Mariló llevó puesta durante mucho tiempo después del viaje, representaba en realidad un compromiso matrimonial según las tradiciones del pueblo al que pertenecía el conductor. En ese momento, sin embargo, la periodista simplemente se dejó llevar por la emoción del instante. Ha reconocido que comenzó a sentirse halagada por la atención que recibía y que el ambiente del safari contribuyó a intensificar esas sensaciones.

Tras el paseo, compartieron un picnic y el vínculo entre ambos se hizo más evidente. Ella percibía miradas constantes y un interés que le resultaba agradable, aunque nunca llegó a imaginar que, desde el punto de vista cultural del conductor, ya se había formalizado una unión.

La boda de Mariló Montero

La sorpresa llegó el último día, cuando el grupo se dirigía al aeropuerto para regresar a España. Según relató la propia Montero, el conductor corrió tras el vehículo, lo detuvo y se despidió de ella de una manera especialmente intensa. En ese momento, entre abrazos y un beso inesperado, le explicó que, desde el instante en que le entregó la pulsera, ambos estaban casados conforme a la tradición local.

Fue entonces cuando la periodista comprendió el verdadero significado de lo ocurrido. «Me casé sin darme cuenta en plena sabana», explicó después, relatando el episodio con humor y cierto asombro, consciente de lo singular de la situación y de lo fácil que resulta desconocer las costumbres de otras culturas.

Desde el punto de vista jurídico, el supuesto matrimonio no tiene validez en España. Para que una unión celebrada en el extranjero tenga efectos legales en territorio español, sería necesaria su inscripción en el Registro Civil y el cumplimiento de una serie de requisitos formales que, en este caso, nunca se produjeron. La propia Mariló Montero ha dejado claro que no ha realizado ningún trámite de divorcio ni de anulación, precisamente porque se trata de un vínculo simbólico y cultural.

En ese sentido, la comunicadora ha explicado la historia como una anécdota vital, una experiencia ligada al viaje y al encuentro entre culturas, sin consecuencias legales ni administrativas. Una vivencia que forma parte de su recorrido personal y que ahora ha decidido compartir públicamente.

El pasado sentimental de la presentadora

Mariló Montero estuvo casada anteriormente con el periodista Carlos Herrera, con quien tuvo dos hijos, Rocío Crusset y Alberto Herrera. Tras aquella etapa, su vida sentimental ha sido siempre muy discreta, lo que ha contribuido a que esta confesión haya causado aún mayor impacto.

Lejos de buscar polémica, la periodista ha relatado el episodio con naturalidad, humor y respeto hacia la cultura que lo originó. Una historia que, más allá de su componente anecdótico, pone de relieve la importancia de comprender las tradiciones locales cuando se viaja y la capacidad de ciertas experiencias para dejar huella, incluso sin que uno sea plenamente consciente de ello en el momento en que ocurren.

Así, lo que comenzó como un safari por Namibia terminó convirtiéndose en una de las confesiones más sorprendentes de la carrera pública de Mariló Montero, un relato que mezcla viaje, cultura y una curiosa historia de «amor» que, según sus propias palabras, sigue vigente al menos en lo simbólico.