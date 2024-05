María Patiño se enfrenta a Sandra Barneda tras el momento más incómodo de ‘Supervivientes’

María Patiño está teniendo mucha repercusión durante ‘Ni que fuéramos’, el programa que recupera la esencia de ‘Sálvame’ y que puede verse a través de diferentes plataformas digitales. La periodista reconoce que lo pasó muy mal cuando le despidieron de Telecinco porque de un momento a otro se vio obligada a modificar su hoja de ruta. «Sentí que desaparecía», ha declarado visiblemente afectada. Todavía le cuesta recordar lo que sucedió, pero afortunadamente supo pedir ayuda a tiempo y sus conflictos personales ya están solucionados. Ahora ha regresado con fuerza y está dispuesta a tirar de la manta, de hecho ha lanzado varios ataques contra Mediaset.

María Patiño siempre se ha caracterizado por ser muy sincera, por eso no le ha temblado el pulso a la hora de nombrar a Sandra Barneda en un asunto muy delicado. No entiende el silencio que la escritora ha guardado en ‘Supervivientes’ a raíz de los comentarios que Ángel Cristo ha hecho sobre Aurah Ruiz. Recordemos que ambos tuvieron una acalorada discusión y el hijo de Bárbara Rey pronunció una frase machista que ha sorprendido mucho a gran parte de la audiencia. «Eso es lo único que sabéis hacer vosotras, las mujeres, pisar a los hombres», le dijo a Aurah.

Según la opinión de Patiño, Sandra Barneda no ha sido lo suficientemente contundente con este comentario. Teniendo en cuenta el compromiso que la presentadora tiene con el feminismo, María cree que tendría que haber sido más clara. «Sandra Barneda es una profesional a la que admiro y es una persona implicada en luchar a favor de los derechos de las mujeres, por lo que me llama la atención que no pueda condenar unas palabras que no tienen ningún tipo de justificación. Debe de ser algo muy duro para Sandra», ha declarado María en ‘Ni que fuéramos’. No es la única que piensa de esta manera y su compañero Kiko Matamoros le ha dado la razón.

El comportamiento de Sandra Barneda

Kiko Matamoros asegura que la actitud de Sandra Barneda está condicionada por las normas que le ha puesto la cúpula de ‘Supervivientes’. Kiko insiste en que la comunicadora está remando a favor de obra porque hay muchos intereses cruzados y no puede dar ningún paso en falso. «La gente tiene que saber que la productora responsable del programa de Sandra Barneda (‘Así es la vida’) es la misma productora de ‘Supervivientes’. Por lo tanto, ellos no van a atacar su propio producto».

Kiko lleva muchos años trabajando en los medios de comunicación y conoce perfectamente el funcionamiento de la pequeña pantalla, así que ha cargado duramente contra Telecinco porque siente que la cadena ha sido muy injusta con el equipo de ‘Sálvame’. El colaborador ha tirado de la manta y ha dicho lo que piensa realmente de ‘Supervivientes’, reality que contó con su presencia en una de las ediciones.

«Es un contenedor lleno de basura en el que entra el discurso de Ángel Cristo, pero también entra el silencio cómplice de la productora, el maquillaje que hacen de la actuación de Arantxa del Sol y las presiones que hacen para que eso se silencie. Son cómplices absolutamente todos», ha declarado muy molesto. También ha denunciado el trato que el programa le dio a su hija Laura Matamoros e insiste en que le filtraron ciertas informaciones con el único objetivo de espectáculo.

La reaparición de Sandra Barneda

Después de todo esto, Sandra Barneda ha tenido que luchar contra una situación muy complicada. Ha reaparecido en el plató de ‘Supervivientes’ y la dirección ha considerado oportuno que entreviste a Ángel Cristo. No podemos olvidar que el hijo de Bárbara Rey fue expulsado del concurso después de la bronca que tuvo con Aurah Ruiz. El joven se escapó de la isla y las autoridades de Honduras estuvieron más de medio día buscándole, algo que Telecinco condenó desde el primer momento.

«Ángel, no es un momento fácil para ti, ha sido una pena, pero hay que hacer autocrítica», le ha dicho Sandra en tono conciliador. El hermano de Sofía Cristo ha admitido que la Vuelta a España está siendo complicada porque debe asumir muchas cosas que han pasado en la isla.

«Ha sido una vuelta a la realidad muy dura, ha sido reencontrarme con la vida real otra vez. Lo que se vive allí no se puede explicar con palabras», empieza diciendo. Y añade: «La gente aquí se puede hacer una idea, pero hay que estar allí para saberlo. Aunque la gente piense que yo pertenezco a la televisión, nunca había estado en un reality y muchas veces me he sorprendido a mí mismo. Me quedo con al parte del principio, donde las cosas me las tomaba con humor y nunca me enfadé con nadie».

Sandra le ha dado oportunidad de rectificar y de pedir perdón a Aurah por el comentario machista que le dedicó y Ángel ha aceptado. «Me arrepiento de las últimas palabras que dije. Lo único que puedo hacer es pedir disculpas. Solo puedo pedir perdón, sin justificaciones».