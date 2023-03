Makoke la lía publicando en redes una foto con un hombre desnudo detrás de ella

Ha vuelto a pasar. Makoke se ha convertido en protagonista por un motivo que no ha dejado indiferente a nadie. Sus últimas semanas en la industria del corazón no ha sido fáciles porque se ha sometido a una operación estética y está recibiendo todo tipo de críticas. Todo lo que hace está estudiado al detalle, por eso se ha armado un gran revuelo con su último movimiento. Quería lanzar un mensaje apoyando a todas las mujeres por el 8-M, pero ha conseguido todo lo contrario. Ha cometido un error que ha empañado completamente la reivindicación que quería hacer.

Makoke es una de las figuras más míticas del corazón. Su primer matrimonio fue con el empresario Javier Tudela y la segunda vez que pasó por el altar lo hizo de la mano del tertuliano Kiko Matamoros. Estos dos episodios le han convertido en una pieza fundamental dentro de la crónica social, pero su hija Ana no quiere seguir los mismos pasos. La joven se ha visto salpicada por el último movimiento de su madre. Makoke ha publicado una foto con Ana y detrás aparece un hombre desnudo.

El error de Makoke

Ana Matamoros es una de las mejores influencers del momento y todo lo que ha conseguido ha sido gracias a ella. Podría haber ganado mucho dinero en la prensa rosa, pero se ha decantado por otro estilo de vida y está muy contenta de estar cumpliendo su sueño. Considera fundamental proteger su vida privada. Quiere que las marcas le contraten por ser buena infleuncer, no por ser hija de dos personajes de Telecinco. Por ese motivo Makoke no suele hablar de ella en ningún programa, aunque ahora ha hecho algo que está bastante peor.

La colaboradora ha publicado una foto con su hija y ha acompañado la imagen de un mensaje emotivo: “Hoy y siempre orgullosa de todas las mujeres que me rodean y de ti la primera Anita”. Quiso tener un gesto cariñoso con su pequeña y sucedió todo lo contrario. No se dio cuenta de que detrás había un hombre completamente desnudo. Todo hace pensar que estaban en una playa nudista, se hicieron la foto y no miraron el entorno. Instagram se ha plagado de comentarios analizando la hazaña y muchos de ellos no son buenos.

La ex de Kiko Matamoros no deja de recibir críticas

Makoke llevaba una vida tranquila en el terreno mediático hasta que se separó de Kiko Matamoros. Desde el primer momento comenzaron una guerra que todavía no ha terminado y que está generando consecuencias muy negativas. Lo primero es que Ana ya no se habla con su padre. Han perdido la relación y el colaborador está convencido de que su ex tiene mucho que ver en esto. Ella lo niega y promete que nunca le ha hablado mal a Anita de Kiko, todo lo contrario.

El último escándalo de Makoke

La colaboradora está acostumbrada a recibir ataques, prueba de ello es que en las últimas semanas se ha convertido en la protagonista de Telecinco. Se ha sometido a una operación estética y sus detractores piensan que ya lleva demasiadas. Ella le planta cara a todo el mundo, pero tiene un punto débil: su hija. No consiente que nadie le haga nada malo, entre otras cosas porque Ana no quiere saber nada del mundo del corazón y las críticas de la prensa no le benefician.