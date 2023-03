Makoke muestra su nuevo rostro tras sus últimas operaciones estéticas

Hace unas semanas Makoke tendría que haber acudido a su puesto habitual en Fiesta y en su lugar conectó vía videollamada con el programa. En ella explicó a Emma García que se había sometido a una operación estética y que no podía mostrar aun su rostro. Sin embargo, prometió acudir tras su cambio de imagen en exclusiva al programa una vez pudiera reincorporarse.

La colaboradora se sometió a “un rejuvenecimiento facial de cuello y parte inferior de la cara” tal y como explicó ella misma. “Estoy jodidilla”, confesó a la presentadora. “No puedo hablar mucho, porque no puedo abrir mucho la boca”, explicó en su momento en el programa. La recuperación fue bastante dura y en todo momento apareció oculta por una capucha.

Finalmente, este domingo llegó el momento de mostrar el resultado final en Fiesta. La ex de Kiko Matamoros reapareció de lo más feliz y sonriente y afirmó no poder estar “más contenta” con el resultado de la intervención. Y eso que todavía se encuentra un poco hinchada ya que solo han pasado dos semanas desde que pasó por quirófano.

“El momento ideal es dentro de tres meses cuando se asiente todo, en mes y medio ya se verá mejor, la verdad es que todavía tengo mucha inflamación”, ha aclarado Makoke. Su rostro tal y como se vio en el programa no muestra todavía el resultado final, aunque hay que decir que ya se nota gran diferencia entre el antes y el después. Las arrugas de su cuello han desaparecido totalmente, principal motivo por el que la malagueña se ha realizado esta operación estética.

Sus compañeros también han halagado los resultados de la intervención y se han permitido hasta bromear sobre ello. “Yo, cuando la he visto entrar por la puerta, no sabía si era ella o su hija”, ha comentado Iván González. Por último, ha revelado que a pesar de lo invasivo de la operación ya hace vida normal, a excepción de no poder practicar deporte.