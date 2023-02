Makoke vuelve a pasar por quirófano y explica en ‘Fiesta’ los motivos

Makoke colabora en ocasiones en Fiesta y este fin de semana tendría que haber acudido a plató a realizar su trabajo. Sin embargo, una delicada operación estética le ha obligado a quedarse en casa recuperándose.

El pasado domingo 19 de febrero, Emma García conectó en directo con la malagueña a través de videollamada. En ella ha aparecido vestida con una capucha y una braga de cuello que le tapaban completamente el rostro. Aunque ha comenzado la charla de espaldas, ha terminado dándose la vuelta. La colaboradora ha contado exactamente a qué retoque se había sometido: “Es un rejuvenecimiento facial de cuello y parte inferior de la cara”.

“Me han cortado piel, es como cortar, y pegar. Se recorta algo de la flacidez del cuello y en la mandíbula, los cogotes de merluza que los llamo yo, y te los suben un poquito para reforzar los pómulos”, ha explicado con más detalle la ex de Kiko Matamoros. Es un tipo de intervención muy dura que ha durado más de cuatro horas debido al minucioso trabajo que hay que realizar. “Me han cortado desde la oreja hacia abajo”, ha especificado. Las cámaras de Fiesta han grabado parte del día en que Makoke se hizo la intervención y uno de los doctores ha contado que se trata de un lifting medio.

Debido a que la operación ha sido recientemente, la cara de la malagueña todavía permanece hinchada y por eso ha decidido no mostrarla. Como compensación ha prometido enseñarla en exclusiva el próximo fin de semana en el programa. La única operación estética a la que se ha sometido anteriormente fue en el pecho. Pero, ¿cuáles son los motivos por los que decidió someterse a esta delicada intervención?

“Siempre me han dicho que es más recomendable ahora, antes de que haya más descuelgue para que la cicatriz sea menos agresiva y la operación menos agresiva también”, ha comenzado explicando Makoke. “Quiero estar guapa y ya, más adelante, veré. Yo me veía más arrugas y por qué no hacerlo ahora y no más adelante”, ha añadido la colaboradora.