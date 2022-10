Kiko Matamoros, contra Makoke: «Puede hacer cosas para hacerme daño, pero esto ya no»

El pasado martes, Kiko Matamoros regresó a Sálvame tras su polémico PoliDeluxe en Viernes Deluxe. Entre otras cuestiones, decidió pedir perdón por el comportamiento que tuvo en el programa. Lejos de que todo quede ahí, también hizo saber que estaba tremendamente enfadado con la afirmación que Makoke, su exmujer, hizo en Fiesta el pasado fin de semana.

La colaboradora del nuevo programa de Emma García aseguró que su ruptura con Kiko Matamoros se produjo tras ver unos correos electrónicos privados en los que supuestamente estaban extorsionando, sexualmente, al tertuliano. “Los datos del teléfono móvil de Kiko se volcaron a mi teléfono y allí vi unos correos electrónicos de una chica con la que Kiko se había intercambiado fotos sexuales y que le estaba extorsionando”, expresó.

Unas declaraciones que Kiko Matamoros no solamente ha desmentido, sino que ha explicado en profundidad: “Es muy triste que después de 4 años se cuenten las cosas como no fueron, no entiendo esto. Es absolutamente falso que a mí me haya extorsionado nadie con un material erótico de ningún tipo”.

Kiko Matamoros se muestra muy enfadado con Makoke y sus palabras este fin de semana: «Me parece desolador desde el punto de vista humano» #yoveosálvame

Es entonces cuando el padre de Diego Matamoros confirmó en Sálvame que Makoke tenía acceso a su correo electrónico, por lo que “no hubo ninguna descarga fortuita”. Es más, “en uno de los cambios de teléfono se quedó con mi agenda, mi correo y no sé cuántas cosas más”. Lo que Kiko tiene claro es que no va a pasar por alto esta situación: “Puede hacer cosas para hacerme daño, pero esto ya no”.

De esta manera, ha confirmado lo que parecía un secreto a voces: va a tomar medidas legales contra Makoke. “He encargado ya a mi abogado que tome las acciones que en derecho me corresponda, voy a interponer una querella o una demanda”, reconoció el tertuliano. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá:

“No voy a parar porque estoy harto ya de este chorreo, no me van a seguir utilizando para tener un tema de que hablar en un plató de televisión. Voy a reclamar y ejercitar mis derechos, sobre todo para que no se vuelva a producir”, aseguró. Es más que evidente que la guerra entre los dos no ha hecho más que esperar.