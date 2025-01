Madrid activa la alerta por nieve: es inminente y se esperan 8 centímetros de grosor

La alerta por nieve en Madrid está activada es inminente que llegue y que puedan caer hasta 8 centímetros de grosor. Lo peor del invierno en estos días que tenemos por delante pueden llegar a ser los que marcarán la diferencia. Tocará estar pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor y de lo que nos estará esperando. De la mano de una serie de detalles que pueden llegar a marcar una diferencia importante en todos los sentidos. Son días de cambios que debemos ver llegar con fuerza.

Este final del mes de enero nos puede recordar todo el invierno que tenemos por delante. De la mano de determinadas situaciones que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Sin duda alguna, deberemos estar pendientes de unos cielos que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de visualizar algunos cambios que quizás hasta la fecha no teníamos presentes y que pueden acabar marcando un antes y un después a la hora de salir de casa. Tocará extremar las precauciones ante un invierno que parece que se reactiva con el cambio de mes.

La alerta por nieve se activa en Madrid

El corazón de España se prepara para recibir un temporal que pone los pelos de punta. Este invierno después de la DANA las lluvias no han tenido la intensidad, o no han coincidido con la entrada de aire polar que las convierta en esa nieve que es típica de estos momentos del año.

Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, deberemos estar pendientes de un cielo que nos puede traer novedades destacadas y que podría acabar de darnos algunas sorpresas quizás inesperadas.

Madrid se prepara para recibir una serie de elementos que pueden llega a ser los que nos harán reaccionar ante unas circunstancias que pueden llegar a ser las que nos afectarán con mayor o menor fuerza. Tocará ver cómo llega esta alerta que será de las más importantes de la temporada.

La previsión del tiempo cobra protagonismo, estamos ante un mes de enero que parece que quiere despedirse por la puerta grande y lo hará desde la mirada de una serie de mapas del tiempo que no traen buenas noticias. Los expertos de la AEMET lanzan un importante comunicado.

Es inminente y se esperan 8 centímetros de grosor

La nieve acabará haciendo acto de presencia en Madrid, estamos ante una serie de cambios que serán los que nos van a afectar de lleno. De la mano de unos detalles que hasta el momento no habíamos ni esperado en estos tiempos que tenemos por delante y que pueden ser del todo inesperados.

Desde el canal de El Tiempo informan que: «La entrada de aire frío asociada a la borrasca Herminia ha activado avisos por nieve en la Comunidad de Madrid. Durante la tarde del lunes comenzó a nevar ligeramente en la Sierra de Madrid, especialmente en la zona de Somosierra, donde se prevé una acumulación de hasta 8 cm en 24 horas. Esta zona ha amanecido cubierta de una fina capa de nieve. Las nevadas podrían continuar aunque de forma ligera en la zona de montaña más orientada al norte».

Siguiendo con la misma explicación: «Estas precipitaciones en forma de nieve se concentrarán principalmente en áreas por encima de los 1.100 metros, complicando el tránsito en las carreteras de montaña y los accesos a los puertos más elevados, por lo que se llama a la precaución en carretera. En este momento, en la Comunidad de Madrid, la A-1, en su tramo de la Demarcación de Carreteras del Estado, se encuentra afectada por nieve en ambos sentidos. Las zonas de Horcajo de la Sierra-Aoslos (entre el km 88.0 y el km 95.6) y Somosierra (a partir del km 95.65) están transitables, pero se recomienda precaución debido a las condiciones de la nieve».

Hoy será el día en el que la nieve hará acto de presencia con mayor contundencia: «El martes, las nevadas seguirán afectando la Sierra de Madrid. El aviso por acumulaciones de hasta 8 cm de nieve continuará activo hasta las 18:00, con las condiciones más adversas durante las primeras horas del día. Al igual que el lunes, las precipitaciones se concentrarán por encima de los 1.100 metros, afectando especialmente a puertos como Navacerrada y Cotos. La situación también complicará otras regiones del Sistema Central, como Segovia y Ávila, donde se esperan acumulaciones de hasta 10 cm. Aunque en Madrid las cantidades no serán tan elevadas, la presencia de nieve supone un riesgo para la circulación en las carreteras de montaña, por lo que se recomienda extremar las precauciones».

La capital de España esta semana se librará de la nevada: «Aunque la mayoría de madrileños está esperando que caigan los primeros copos en Madrid ciudad, lo cierto es que no hay previsión de nevadas en Madrid capital esta semana. Las nevadas se limitarán a la Sierra de Guadarrama, Cotos y Somosierra y en Madrid, aunque tenemos previsión de precipitaciones en el arranque de la semana, no hará el suficiente frío como para que caigan en forma de nieve».