Lucía Pombo estalla y cuenta la verdad de su embarazo: nadie da crédito

Nadie da crédito, Lucía Pombo cuenta la verdad sobre su embarazo y desata una oleada de comentarios en redes sociales. Lucía es la mayor de las hermanas Pombo, tiene 35 años y una carrera profesional consolidada. Es una piloto comercial que se ha convertido en todo un ejemplo a seguir. Siempre se ha mostrado como una mujer fuerte e independiente, con un corazón enorme. La vimos casarse frente a las cámaras de los teléfonos móviles de sus hermanas que no dudan en dedicarse en cuerpo y alma a las redes.

María es la más popular y la primera en empezar como influencer, Marta se ha convertido en un ejemplo de madre y de aprendiz a la hora de contar sus vivencias en un día a día con 3 niñas. Siendo el linaje de los Pombo uno de los más prolíferos, en menos de 5 años, tendrán a 6 niños, fruto de las dos hermanas pequeñas. Marta y María sumarán entre las 2, 5 niñas y un niño, que convierte las reuniones familiares de esta familia en una auténtica fiesta para todos. Pero, hasta ahora todo el mundo mira hacía una Lucía que lleva años casada y no tiene descendencia.

Nadie da crédito

La media española de primer hijo está casi en los 30. Ha ido subiendo durante los últimos años y depende de muchos factores. La falta de vivienda y la formación de las mujeres, hace que pospongan el tema de los niños hasta que pueden darles una marcada estabilidad.

La conciliación es algo que no ayuda para poder obtener la tranquilidad de poder dedicarse a la maternidad. Aunque es algo que afecta a la mayoría de las mujeres, cuando empiezan a sentir que ha llegado el momento de poner en práctica la maternidad algo acaba sucediendo.

Son muchos años posponiendo el hecho de ser madres y quizás con la mentalidad de nuestras madres o abuelas. Quedarse embarazada es algo que durante unos años puede dar hasta miedo, aunque cuando llega la hora de la verdad, no es tan fácil como parece.

Tener un hijo hoy en día no sólo es un reto a nivel financiero, sino que también puede acabar siendo un reto físico. Las Pombo nos enseñan que se puede ser madre de familia numerosa antes de lo 30, pero también que no es fácil quedarse embarazada.

Cuenta la verdad sobre su embarazo Lucía Pombo

La mayor de las Pombo, Lucía se ha sincerado en sus redes sociales. Todo se ha precipitado después de que le regalasen un collar con un patito grande y otro más pequeño, a modo de mamá e hijo. Algo que quizás ha dado pie a una serie de comentarios que hacían referencia a si estaba embarazada.

Ese embarazo que al final ha tenido que explicar que no termina de llegar como se esperaría. Viendo a sus hermanas que se quedan embarazadas con meses de diferencia, podría pensar que es fácil, pero en su caso, parece que esto de tener bebés va a costar un poco más.

Los expertos afirman que se debe intentar, al menos, un año y después recurrir a un estudio de los dos progenitores, en caso de no llegar el embarazo. La edad de Lucía, los 35 años no es nada sorprendente para un primer hijo, tal y como le exponen en redes sociales, hay otras mujeres que también por su trabajo pospusieron su maternidad hasta los 40 años y todo salió muy bien.

La edad es algo que puede influir, pero hoy en día cada vez más mujeres empiezan a plantearse ser madres después de los 30 años, cuando empiezan a tener un poco de estabilidad y tiempo para dedicarles a unos niños que se convertirán en el centro de su mundo.

La mayor de las Pombo ha decidido sincerarse incluso compartiendo una afirmación que hasta duele. Habla de que todo su entorno está embarazado, a estas edades, es normal tener una o varias amigas esperando a sus bebés. Además de que las visitas al ginecólogo, hace que vea a muchas más embarazadas de lo que puedes ver en el día a día.

Un hecho que le lleva a pensar en hacerse la pregunta de por qué ellas sí y ella no. Ese universo que parece que nos está olvidando quizás tenga algo mucho más importante esperándonos. Las Pombo son una piña y Lucía explica como se sincera con una María embarazada de su tercer hijo y lo hace sin perder de vista su objetivo.

Al final, Lucía ha querido compartir su historia para ayudar a otras mujeres que como ella pasa por unos momentos que pueden acabar siendo especialmente dolorosos. Se enfrentan a un problema que afecta a muchas más de la que nos imaginaríamos, aunque no todo el mundo lo cuenta con total naturalidad como ella.