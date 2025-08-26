Lo que va a pasar en Andalucía no es normal: la AEMET confirma el último aviso que nadie vio venir

La AEMET confirma el último aviso que nadie vio venir, lo que va a pasar en Andalucía no es nada normal. Podemos empezar a prepararnos para recibir una serie de elementos que pueden convertirse en uno de los más destacados del momento. Con ciertas novedades que pueden convertir esta pesadilla en algo realmente sorprendente en muchos sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial.

No es normal lo que va a pasar en Andalucía

Tal y como nos explican estos expertos: «Cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar tormentas aisladas. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos a moderados de dirección variable, tendiendo a componente este en el extremo oriental, a componente sur en el interior oriental y a componente oeste en el resto».

Una previsión del tiempo que se relaciona con lo que nos espera al resto de España: «Se prevé que se mantenga una situación de inestabilidad en el norte peninsular bajo la influencia de la circulación atlántica. Así predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán lluvias y chubascos en el tercio norte, yendo acompañadas de tormenta en el nordeste. Es probable que los chubascos y tormentas lleguen a fuertes en zonas de Cataluña, sin descartarse en puntos del Cantábrico y del Pirineo. Durante la segunda mitad del día se espera que las precipitaciones vayan a menos en el Cantábrico y noroeste peninsular a la par que aumentará la probabilidad de que éstas se extiendan, acompañadas de tormenta, a la Ibérica oriental, Comunidad Valencia y a Baleares, siendo probable que en caso de darse también llegasen a localmente fuertes. Tiempo más estable en el resto de la Península con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de nubosidad baja matinal en regiones de la mitad noroeste y de intervalos de nubes medias y altas en la sureste. En Canarias, cielos nubosos en los nortes con probables precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve tendiendo a remitir y cielos poco nubosos en el sur.

Probables bancos de niebla matinales en el extremo norte peninsular».

Las temperaturas serán las gran protagonista de estos días: «Las temperaturas descenderán de forma generalizada, notablemente en el caso de las máximas en amplias zonas de la mitad nordeste peninsular y exceptuando también las máximas en litorales del este y sudeste donde ascenderán, con probabilidad de superarse los 35 grados. En Canarias no se esperan cambios. Las mínimas no bajarán de 20 grados en el área mediterránea. Soplarán alisios en Canarias con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, mientras que en la Península y Baleares lo harán los vientos de flojos a moderados, de componente norte en las islas y con predominio de la oeste en la Península. Son también probables los intervalos de fuerte y algunas rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico y Alborán así como de tramontana en Ampurdán».