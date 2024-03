Leo Harlem critica a Elon Musk y Bill Gates por la IA: «Son una panda de imbéciles»

Leo Harlem ha criticado este jueves a magnates como Elon Musk, Bill Gates o Mark Zuckerberg durante una entrevista para promocionar su nueva película por el auge que le están dando a la IA (Inteligencia Artificial). Durante la charla, el actor reconoció no estar actualizado en el aspecto tecnológico. De hecho, afirmó sentir un gran «rechazo» por los avances tecnológicos más recientes y, llamó a Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg una «panda de imbéciles».

Por otro lado, durante la charla, Leo Harlem manifestó que está «preocupado» por cómo los nuevos avances como la IA están haciendo mella en la sociedad. «Soy una persona que siempre ha sentido una profunda aversión hacia el mundo digital. Me parece que es algo insano, que atenta claramente contra la estructura básica del ser humano. Porque el ser humano es analógico y fisiológico y esto ha pervertido toda la situación», declaró el cómico.

«Ha cambiado el descanso, la ansiedad… Nos está convirtiendo en auténticos esclavos, no lo dominamos», dijo. Además, Harlem quiso recalcar cómo el «99%» de los crímenes que se cometen hoy en día están relacionados con el mundo digital.

«Hay que tener un carnet de identidad digital y ser responsable de lo que dices y lo que haces. Pero claro, vivimos en este mundo donde todo es falsedad. La gente suplanta identidades, hacen estafas… ¿Para qué se está utilizando sobre todo lo digital? Para hacer el cabrón».

En otra ocasión, en la que Harlem también estaba promocionando su nueva película, pasó por el programa de Pablo Motos, El Hormiguero, donde no desaprovechó la oportunidad de criticar, nuevamente, la inteligencia artificial.

Yo tengo mis reservas. Yo prefiero ser tonto analógico que inteligente artificial. Yo creo que la IA es un problema grave porque desborda nuestras capacidades», ha afirmado el actor. «El gran problema del mundo digital es que nos ha alterado hasta los horarios».

«Una persona necesita ocho horas de descanso, pero hay gente que no duerme porque está jugando y cuando termina de jugar con uno de México, engancha con uno de Kuala Lumpur que se acaba de despertar. Entonces, hay un desbarajuste de horarios y de sensación de realidad que es dañino», ha agregado.

Su defensa a lo tradicional no se quedó ahí. Las hormigas del programa preguntaron a Harlem sobre una novedad tecnológica que ha dado la vuelta al mundo: las gafas de Apple, con las que puedes integrar la realidad virtual en la vida cotidiana. Sobre ellas, Harlem aseveró que son «un síntoma de lo que está ocurriendo en el mundo y un exceso». La gente, según él, quiere hacer «tres cosas a la vez», lo que resulta «imposible».

Por su parte, Elon Musk presentó este miércoles a la primera persona que tiene implantado el chip, Telepathy, de Neuralink. En el vídeo de demostración de cómo funciona el chip, muestran cómo un joven de 29 años con tetraplejia puede jugar al ajedrez sin ningún tipo de problema.

Musk fundó Neuralink en 2017 como un proyecto centrado en la integración de tecnología de inteligencia artificial en el cerebro humano para dotarlo de la capacidad de comunicarse de forma inalámbrica con la nube. Además, Según indica el empresario en su cuenta de X, este dispositivo «permite controlar tu teléfono u ordenador, y a través de ellos casi cualquier dispositivo, con sólo pensar».

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.

Initial users will be those who have lost the use of their limbs.

Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024