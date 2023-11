Desayuna como un multimillonario: esto es lo que toma cada mañana Bill Gates

Bill Gates desayuna como un multimillonario esto que puedes incluir en tu dieta y te ayudará a sentirte mejor. Las personas como Gates que no tienen que preocuparse por nada y literalmente tienen el mundo a su alcance, son un ejemplo a seguir. Queremos saberlo todo de ellos, cómo han conseguido llegar hasta la situación actual y han logrado un éxito que los acompaña. Bill Gates podría dar ejemplo con unos hábitos que un multimillonario como él es capaz de difundir. Esto es lo que toma cada mañana de forma puntual desde hace años.

Esto es lo que desayuna cada mañana Bill Gates

Uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, presume de mantenerse siempre igual. Llevamos décadas viéndolo, apenas envejecer y manteniendo la misma talla. Vise de forma similar y lleva unas gafas parecidas, por lo que, con el corte de pelo con el que lo conocimos, parece un hombre inmortal.

Un multimillonario como él no tiene necesidad de hacer nada y puede tenerlo todo. Dispone de su tiempo, ya que es poseedor de una empresa que le ha dado más millones de los que podría gastar en esta vida. Con lo cual, realmente es una de las pocas personas del mundo que si quiere algo lo tiene.

Vive en una casa con personal de seguridad y de servicios, además de todas las comodidades del mundo. La gran sorpresa llega cuando sabemos qué desayuna. Con un cocinero a tu disposición las 24 horas del día te puedes permitir el capricho de desayunar cualquier cosa. Unas tostadas de pan recién hecho, una mermelada de frutas ecológicas o un café recién traído de Colombia, podrían ser sus desayunos, pero no es ninguno de ellos.

El personal de servicio o quizás el propio Bill Gates, solo tiene que abrir la nevera y coger su desayuno. Una lata de refresco sin azúcar, la típica Coca Cola Cero que podría tomar este millonario en un bar de carretera o que podemos desayunar, siempre que queramos, aunque no es de lo más recomendable.

Quizás Gates ha llegado a ser millonario por no invertir demasiado tiempo en determinadas cosas, como comer bien o dedicarse a sí mismo. Prefiere estar pendiente de sus empresas o de algunas otras actividades que le gustan más que comer. Aunque a todo el mundo le gusta lo bueno, recién levantado Bill Gates no come nada.