Laura Matamoros, desenmascarada en ‘Supervivientes’: «Siempre se va a ir de víctima»

La última gala de ‘Supervivientes 2024’ estuvo marcada por una serie de reproches entre los concursantes, especialmente protagonizados por Laura Matamoros, Marieta, y Kiko Jiménez.

A pesar de que Laura fue evacuada tras un incidente, su presencia quedó patente a través de una batería de vídeos. Esto desencadenó una serie de reproches que han marcado un antes y un después. Tanto es así que Kiko Matamoros no está dispuesto a quedarse callado. Considera que en Telecinco no se están portando bien con su hija, pero él está vetado en la cadena y no ha tenido más remedio que utilizar sus redes sociales para lanzar una advertencia. Va a contar todo lo que sabe en ‘Ni que fuéramos Sálvame’, un programa qué verá la luz la próxima semana.

Durante la citada gala de ‘Supervivientes’, Marieta atacó a Laura con comentarios incisivos, pero esta no se quedó callada y respondió: «Os retractáis». Esta declaración no fue del agrado de Kiko Jiménez, quien aseguró que «tiene esta opinión de las dos». Ante esta situación, Aurah Ruiz intervino en el debate sentenciando a la hija de Matamoros: «Conmigo no has convivido», dejando entrever que no la conocían realmente. La polémica está servida y todo hace pensar que la audiencia dictará sentencia en el próximo televoto.

Estas discusiones aumentaron la tensión en Honduras. Marieta, Kiko y Aurah se han posicionando en contra de Laura Matamoros. Ahora serán los espectadores los que decidan quién tiene razón. Cabe destacar que Laura fue repescada en ‘Supervivientes’. La audiencia decidió que no continuase en el concurso y después le dio una segunda oportunidad cuando el programa recuperó a un participante. La otra opción era que regresara Kike Calleja o Lorena Morlote y los espectadores se decantaron por la influencer.

Los ataques de Marieta

La polémica está servida. «Le encanta ser muy víctima, se puede decir que la playa estaba muy tranquila sin escuchar a Laura gritando todo el día, su voz es un poco chirriante, ella siempre se va a ir de víctima», comentó Marieta sobre Laura. Justo después de esto Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, bromeó: «El doctor estará sufriendo lo suyo, estará diciendo: que manden a la playa a estas dos». La organización de ‘Supervivientes’ pensó que Laura tenía que saber lo que había pasado, así que le dio acceso a este meterial.

«Cuando aprendas a hablar sin hacer tanto el ridículo, me cuentas», respondió Laura a Marieta, quien se sintió ofendida por este comentario. Más adelante la hija de Kiko le dirigió unas palabras a Kiko: «Ahora ríete si quieres». Este último, que quiere seguir siendo su amigo, intentó aliviarla con humor: «Nos hemos pasado muchísimo, no podemos consentirlo, hacer lo que queráis con nosotros dos».

La relación de Kiko Jiménez y Laura Matamoros

Este conflicto se entiende mucho mejor si retrocedemos unos meses. ‘Supervivientes’ intentó sorprender a la audiencia con la participación de Laura Matamoros y Kiko Jiménez, dos famosos que ya habían estado en la isla años atrás y que regresaban dispuestos a ofrecer su mejor versión. Laura y Kiko estuvieron un tiempo aislados y crearon una relación bastante compleja. Por un lado no podían estar el uno sin el otro, de hecho se llegó a especular con la posibilidad de que estuvieran creando una conexión amorosa. Sin embargo, tenían momentos de tensión y protagonizaban discusiones que no dejaban a nadie indiferente.

Laura Matamoros aseguró que no se sentía atraída por su compañero, pero sí reconoció que tenía cierto sentimientos hacia él porque estaban compartiendo una etapa muy especial. No contaban con la ayuda de nadie y dependían el uno del otro para sobrevivir, así que se generó un clima que confundió a muchos espectadores. Todo se resume en que Kiko y Laura confirmaron su bonita amistad, por eso los ataques del andaluz han supuesto una traición tan grande.

Laura Matamoros gana posiciones

A pesar de que Laura Matamoros tiene muchos detractores, su fama ha cruzado fronteras y genera sentimientos encontrados porque también hay gente que quiere seguir viéndola en la pequeña pantalla. La hija de Kiko Matamoros ha empezado una nueva etapa y ahora trabaja de colaboradora en ‘Vamos a Ver’, programa presentado por Joaquín Prat.

Laura forma parte de una de las familias más mediáticas de la crónica social. Es sobrina de Mar Flores y cada vez tiene más repercusión, por eso todo lo que ha pasado con ella en el concurso de supervivencia está generando tanto revuelo. Viéndolo desde un punto de vista estratégico, se puede decir que la joven ha salido beneficiada porque ahora la audiencia se ha posicionado a su favor.