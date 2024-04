El pasado martes 9 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Tierra de nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones, pudimos conocer el nombre del primer concursante salvado de la semana. Por si fuera poco, los concursantes de Supervivientes 2024, que están divididos en Playa Olimpo y Playa Condena, disputaron una sorprendente y espectacular prueba de recompensa.

En esta ocasión, todos y cada uno de los concursantes de Supervivientes 2024 tenían que realizar un complejo circuito a ciegas. Tras enfrentarse a este juego, Laura Madrueño dio a conocer que, tras el esfuerzo titánico, los habitantes de Playa Olimpo lograron hacerse con la victoria. Por lo tanto, serían ellos los que iban a tener la oportunidad de disfrutar de unas espectaculares torrijas.

A pesar de todo, antes de empezar a comer frente a la atenta mirada de los compañeros de Playa Condena, Laura Madrueño dio a conocer una noticia que dejó completamente sin palabras a un concursante de Supervivientes 2024 que forma parte del equipo de Playa Olimpo: «La organización ha decidido que uno de vosotros no va a comer hoy, porque ha incumplido las normas de forma reiterada».

🚨 Mario se queda sin recompensa por ir contra las normas 🏝️ #TierraDeNadie5

Acto seguido, la presentadora de Supervivientes 2024 en Honduras dio a conocer el nombre del que había sido penalizado por la organización. Se trataba de Mario González. Acto seguido, se emitieron imágenes en las que el ex participante de La isla de las tentaciones comió churros una vez había finalizado el tiempo.

Lejos de que todo quede ahí, en otra ocasión, guardó en un bolsillo de su bañador un trozo de pizza que su equipo había ganado en una recompensa. Laura Madrueño habló en nombre de la organización del reality: «Se te pidió que no comieras más y lo seguiste haciendo». El concursante no tardó en pronunciarse, dándoles la razón: «Pasamos mucha hambre, es desesperación».

Dadas las circunstancias, Mario González aceptó la penalización puesto que era consciente de que había incumplido las normas en varias ocasiones. A pesar de todo, Claudia se plantó y se negó en rotundo a comer las torrijas de la recompensa, ya que le había parecido muy mal la decisión de la organización.

«Si tú no comes, yo no como», comenzó diciendo la novia de Mario. Éste, como era de esperar, trató de hacerle cambiar de opinión mientras que ella seguía en su línea: «Es injusto y yo he tomado esa decisión». El concursante continuó insistiendo: «No vas a solucionar el problema, solo hacerme sentir el doble de culpable».

Finalmente, tras estas palabras, Claudia accedió a comer las torrijas que se habían ganado, pero lo hizo con lágrimas en los ojos. Era evidente que la joven no estaba de acuerdo con la decisión del equipo ya que, según ella, «también lo había hecho». Carlos Sobera, desde el plató, felicitó a Mario por haber conseguido que su novia cambiase de parecer.