‘Supervivientes 2024’: ¿Quién fue el concursante salvado ayer, martes 9 de abril?

El pasado martes 9 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de la esperadísima ceremonia de salvación, en la que descubrimos quién era el primer salvado de esta semana en Supervivientes 2024.

Debemos tener en cuenta que los nominados, en esta ocasión, eran Pedro García Aguado, Blanca Manchón, Marieta y Aurah Ruiz. Tan solo uno de ellos, como ocurre cada semana en Supervivientes: Tierra de Nadie, podría salir de esa temida lista. Y todo gracias a la votación de la audiencia a través de la aplicación gratuita de mitele.

Laura Madrueño, la presentadora de Supervivientes 2024 desde los Cayos Cochinos de Honduras, fue la encargada de ir vaciando un cubo de barro encima de aquellos concursantes que no habían conseguido salvarse. Recordemos que los tres restantes se enfrentarán a la expulsión en la gala del próximo jueves, presentada por Jorge Javier Vázquez.

La primera en ser bañada en barro y por ende seguía nominada, para sorpresa de todos, fue Aurah Ruiz. La canaria, al enterarse de que seguía en esa temida lista, no tardó en pronunciarse: «Todas las semanas me pasa lo mismo, estoy más que acostumbrada», reconoció.

El siguiente concursante que supo que continuaba nominado era Pedro García Aguado. Tras saber la decisión de la audiencia, el concursante de Supervivientes 2024 no tardó en bromear con el presentador de la gala de los martes del reality que se emite en Telecinco: «Yo hoy quería hacerme extensiones, Carlos», refiriéndose a que ha acabado bañado en barro.

Por lo tanto, la cosa quedaba entre dos concursantes que, por primera vez, se enfrentaban a esa situación. Estamos hablando de Blanca Manchón y la recién llegada al concurso, que no es otra que Marieta. Finalmente, tras unos segundos que parecieron eternos, Laura Madrueño dio a conocer quién era la salvada esta semana.

No era otra que Marieta. La ex participante de La isla de las tentaciones 7 no daba crédito, ya que ni tan siquiera imaginaba que fuera a recibir tanto apoyo por la audiencia de Supervivientes 2024. Algo que dejó muy claro con su sorprendente reacción, pero también por sus palabras hacia los espectadores que habían decidido salvarla: «¡Os amo! Muchísimas gracias».

El jueves descubriremos el nuevo expulsado de Supervivientes 2024

El pasado 4 de abril, la audiencia decidió que Arantxa del Sol abandonase la palapa. Lo que la mujer de Finito de Córdoba no sabía es que iba a poner rumbo a Playa Limbo, donde se encontraban Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Kike Calleja. Tan solo unos días después, en el debate de Supervivientes 2024, la audiencia decidió que el reportero pusiese punto y final a esta aventura.

Por lo tanto, este jueves 12 de abril, Aurah Ruiz, Pedro García Aguado o Blanca Manchón tendrá que despedirse de sus compañeros y poner rumbo a Playa Limbo. Además, el domingo se enfrentará a una nueva votación con Arantxa del Sol, Laura Matamoros y Kiko Jiménez. Será la audiencia la que decida quién será el nuevo expulsado definitivo tras Kike Calleja.