‘Supervivientes 2024’: ¿quiénes son los nominados de esta semana?

La pasada noche del 4 de abril Supervivientes 2024 regresó al prime de Telecinco y lo hizo de la mano de una nueva gala. Dirigida por Jorge Javier Vázquez, los espectadores de la cadena pudieron disfrutar de una emisión donde las sorpresas no faltaron.

La noche comenzaba bastante calentita, y así lo hizo saber el presentador nada más comenzar el programa. Carmen Borrego regresó a España y fue conocedora de la polémica familiar que azota a su familia. Todo ello sumado a la revelación del test de embarazo de Claudia, la expulsión de un nuevo concursante y los nombres de los nuevos nominados semanales.

Antes de que cada participante escribiese en la pizarra el nombre de su nominado, era indispensable conocer a los líderes de la semana. De esta manera, y tras realizar una prueba de apnea, Rubén Torres y Gorka Ibarguren se convirtieron en los concursantes que llevarían el collar de líder durante los próximos. Además, son inmunes en las nominaciones.

Tras ello, comenzó la ronda de nominaciones. En Playa Olimpo han decidido con sus votos que el nominado de la semana sea Pedro García Aguado. El que fue presentador de Hermano Mayor se libró de la expulsión en una dura batalla contra Arantxa del Sol. Pero, poco tardó en volver a ponerse en la palestra de nominados.

Fue entonces cuando el líder del grupo comunicó el nombre de su nominada directa. De esta manera, y como no podía ser de otra manera, el participante dijo el nombre de Aurah Ruiz alto y claro. Una nominación que no sorprendió a nadie, pues ambos protagonizaron un fuerte cara a cara en la playa donde no faltaron los gritos.

Posteriormente, Playa Condena hizo lo propio y comenzó a dar el nombre de sus nominados. Así pues, y tras el recuento, el nombre de Blanca Manchón salió a la palestra. Sin embargo, la reacción de la concursante sorprendió a todos. La deportista no pudo evitar mostrar su decepción al ver cómo sus compañeros la querían fuera del reality, algo que la sumió en un mar de lágrimas.

Una reacción que ella quiso justificar. «Me ha costado muchísimo, he estado llorando porque tengo fuera dos gemelos de diez meses, una familia, me encanta mi vida fuera y también quiero vivir esta experiencia. Esto me hace más fuerte», explicó ante la atenta mirada de todos.

Respecto a la nominada del líder, no hubieron sorpresas. Gorka fue claro y señaló a Marieta, la nueva concursante que sustituye a Carmen Borrego, como la nominada de la semana. «Había empezado la aventura con más sonrisa, más motivada y esta última semana la he visto un poco cuesta abajo», explicó el joven.

Un gesto que la ex participante de La isla de las tentaciones se ha tomado con deportividad. Por lo tanto, los nominados de la semana en Supervivientes 2024 son: Blanca Manchón, Pedro García Aguado, Aurah Ruiz y Marieta.