Claudia desvela a la audiencia de ‘Supervivientes’ el resultado de su test de embarazo

Claudia ha vivido días muy complicados en Supervivientes 2024. La ex participante de La isla de las tentaciones ha estado sufriendo náuseas a la hora de ingerir determinados alimentos. Una situación que ha provocado que todas las alarmas salten. Pues, la joven presenta los síntomas propios de una mujer embarazada.

A la pregunta de si podría estar esperando un bebé de su chico, Mario, la concursante se mostró con muchas dudas. La negación nunca estuvo presente, por lo que el equipo del programa le dio un test de embarazo para que saliése de dudas. Un momento que se vivió durante la gala de Supervivientes: Tierra de Nadie, pero cuyo resultado no ha sido desvelado hasta hace tan solo unas horas.

En la gala del pasado jueves 4 de abril, Jorge Javier Vázquez llamó a Claudia a la sala de nominaciones para poder hablar con ella. «Estoy nerviosa porque me he hecho un test para ver si hay un bebé», le confesaba la joven. Fue entonces cuando el comunicador le informó que le revelaría el resultado de la prueba en directo.

«Te has puesto en manos del equipo médico de Supervivientes y ellos te han realizado una analítica para determinar si estas embarazada o no, ¿te gustaría?», le preguntaba el catalán. «Me encantaría, si pudiera elegir me gustaría que fuera niña, nos gusta Valentina. Igual no es el mejor momento, pero me gustaría», admitía la influencer con ilusión.

«¿Quieres conocer el resultado con o sin Mario?», le preguntó con curiosidad el presentador. «Hombre, con él, por favor», señaló ella emocionada. Debido a ello, el equipo del programa llamó a Mario para que se encontrara con su pareja en la sala de nominaciones. «Mario, que tenemos el resultado del test de embarazo, nos ha dicho Claudia que le encantaría tener una niña», comentó Vázquez.

Claudia y Mario descubren si serán padres en Supervivientes 2024

«A mí si es, también me encantaría», dijo el joven con ilusión. Tras ello, y para no alargar demasiado el momento, el comunicador le reveló el resultado de los análisis. «Claudia, Mario, tenéis que seguir intentándolo», comunicó. Unas palabras con las que les hizo saber que las náuseas de la influencer no eran por estar embarazada.

«Yo cuando salga de aquí quiero beberme hasta el agua de los floreros. Igual mejor nos ponemos después de verano», confesaba ella. Minutos después, la superviviente tuvo la oportunidad de hablar con su padre en directo. Un emotivo momento donde también hubo palabras para el novio de su hija.

«Seguid muy felices, hay que seguir intentando buscar a esta niña que tanto esperamos todos y ser felices. Os quiero», les dijo. Claudia, completamente emocionada, no pudo aguantar las lágrimas. Eso sí, antes de irse junto a Mario quiso agradecer al concurso por permitirle hablar con su padre.