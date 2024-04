‘Supervivientes 2024’ facilita un test de embarazo a una concursante tras sus sospechas: «Es mejor saberlo ya»

Supervivientes 2024 sigue dando mucho que hablar gracias al comportamiento de sus concursantes. Lo que nadie esperaba es que Carlos Sobera tuviera que hablar del posible embarazo de una de las participantes, algo que ha contado a los espectadores de Supervivientes: Tierra de nadie en la noche del martes.

Las alarmas de los médicos del programa han saltado después de que Claudia Martínez, ex participante de La isla de la tentaciones, lleve varios días sintiéndose mal. Mareos y ganas de vomitar en el momento de tener que comer han provocado que sus compañeros hagan bromas sobre su posible embarazo, pero los días pasan y los síntomas hacen pensar pueda ser verdad.

Hay que recordar que participa junto a Mario, su actual pareja, estando juntos desde hace más de un mes durante la convivencia previa y no se han separado de equipo desde que arrancó el programa. Ese es el motivo de que exista la posibilidad, algo que ninguno ha descartado ante las cámaras.

Después de verla sufrir, el presentador de las galas de los martes ha querido saber de primera mano cómo se siente la concursante, una conexión que ha llegado momentos después de haber podido comer unos suculentos macarrones con chorizo después de mucho tiempo. «Llenita de felicidad», ha contestado al ser preguntada por cómo estaba, una respuesta que ha levantado las risas en el plató, aunque ella se refería a que estaba llena de comida.

Sobera no ha perdido oportunidad de hacer una broma: «¿O estás llena de otra cosa?». En ese momento ha querido saber qué le está ocurriendo y qué problemas físicos está notando. «Todos me han dicho que si estoy embarazada. No sé si es algo normal del no comer, no dormir, hincharte a comer un minuto… pero no sé. El otro día me levanté con mucho asco de todo», ha desvelado la concursante.

Lo que más llama la atención a la joven es que sus compañeras están pasando por las mismas dificultades, pero ninguna de ellas sufre estos problemas, lo que le hace pensar que lo que le está pasando es otra cosa. El primero en lanzar la opción ha sido Mario, su novio, que se lo preguntó: «¿A ver si estás embarazada de verdad?».

Aunque para todos es una broma, para el lo mejor «es saberlo cuanto antes para que te saquen de aquí si es así», una petición que la organización ha querido atender. «No he sido mamá nunca entonces no sé lo que se siente. Ojalá. Me encantaría. A Mario también pero a su madre no lo sé, igual la mato», ha confesado con una sonrisa ante la posibilidad de ser madre.

Alejada de sus compañeros, Sobera le ha explicado que le ofrece la posibilidad de hacerse un test de embarazado para salir de dudas, aunque tanto ella como su pareja eran libres de decidir no hacérselo o de no contar el resultado a las cámaras y a sus compañeros.

Eso sí, en caso de que la prueba salga positiva y Claudia esté embarazada, el equipo médico de Supervivientes 2024 tendrá que saberlo y tomar una decisión sobre su continuidad en el programa en su estado. Pese a que todo ha ocurrido de forma repentina, la pareja tiene claro que quieren saber qué dice la prueba y salir de dudas lo antes posible, por lo que el próximo jueves los espectadores pueden tener noticias sobre este tema.

Claudia no es la única concursante de Supervivientes que sospecha que está embarazada

En el pasado ha habido otras participantes que también han tenido las mismas sospechas. El caso más llamativo fue el de Violeta Mangriñán, que en la edición de 2019 llegó a dar positivo en un primer momento, aunque resultó ser un ‘falso positivo’.

El equipo médico decidió que tenía que volver a España y abandonar, pero el suyo fue un problema de vesícula, siendo el principal incoveniente que le impide volver a la isla, ya que ella ha confesado que el seguro del programa le obliga a quitársela antes de acudir, algo por lo que no está dispuesta a pasar.

Ivana Icardi tuvo una fogosa relación con Hugo Sierra en la edición de 2020, tanto que en algún momento llegaron a dejarse llevar por la pasión. Las alarmas saltaron debido a que no utilizaron protección y que a ella comenzó a no tener regla, aunque finalmente el resultado fue negativo.